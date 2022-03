Bistro & Bar Eine «Bayts», drei Frauen, Kebab und Wein – vegane Küche kommt in die Luzerner Neustadt Drei Freundinnen mit einer Leidenschaft für Gastronomie und die pflanzliche Ernährung eröffnen ein Bistro mit Bar. «Bayts» will mit Vorurteilen aufräumen und ein Ort des Teilens sein. Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 15.03.2022, 11.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf einen Happen an der Bireggstrasse 24. Ab dem 19. März sind dort die Türen eines neuen Restaurants geöffnet. Die drei Freundinnen hinter dem Projekt heissen Corinne Husmann (26), Corinne Wittiger (32) und Nadine Heini (31). Sie haben sich für ihr Bistro auf den Namen «Bayts» geeinigt.

Corinne Husmann, Nadine Heini und Corinne Wittinger (von links) im «Bayts». Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. März 2022)

Die Erklärung für diesen Namen? «Wir kamen plötzlich auf den englischen Begriff ‹bite›, was so viel wie Happen heisst. Damit spielten wir herum und am Ende fanden wir mit ‹Bayts› den für uns perfekten Namen.» Die Stadtluzerner Frauen wollen den «Beiz-Gedanken» aufrechterhalten und setzen auf ein Konzept, bei dem verschiedene Gerichte am Tisch als kleine Happen geteilt werden. Beiz, «bite» – «Bayts».

Die pflanzliche Küche vom letzten Staub befreien

Corinne Wittinger hatte den ersten Gedanken an das Projekt im Sommer 2021. «Ich stand in diesem Lokal und sah einfach sofort Nadine und Corinne vor mir.» Die beiden Kolleginnen seien Feuer und Flamme gewesen. «Nun können wir zusammen einen Traum verwirklichen.»

In ein pflanzliches Bistro gehören natürlich Pflanzen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. März 2022)

Für Wittinger ist es der nächste Schritt auf ihrem Weg im Bereich pflanzliche Küche. 2018 gründete Wittinger zusammen mit Geschäftspartner Jonas Käppeli das Restaurant Karls Kraut in der Altstadt. Es folgte ein eigenes Kochbuch.

Sie sei der «kreative Kopf in der Küche des Bayts und will mit ihren Kreationen zeigen, dass die pflanzliche Ernährung alles andere als langweilig, geschmacklos oder eintönig ist.» Lasten also diese Vorurteile auf der veganen Küche? «Die Vorurteile sind nicht mehr so gross, wie sie mal waren», sagt Wittinger. Vegane Ernährung habe sich etabliert, sei nicht mehr einfach ein Trend.

«Ich will den Leuten die Vielfalt der veganen Küche aufzeigen. Diese ist sehr oft gesund, sie kann aber auch mal so richtig fettig und ungesund sein.»

Zwei Beispiele: Das «Bayts» wird am Mittag, neben einem wechselnden Menü, einen Kebab im Angebot haben. Dafür hat Wittinger ihren «eigenen Seitan» entwickelt. Sie bringt zudem die Blumenkohl-Wings ins Spiel. «Das ist eine Anlehnung an die Chicken-Wings, aber von der Zubereitung her und nicht vom Produkt. Es geht um die Art, um das Frittieren.»

Paket bestellen, Lieferung teilen – und Geschichten rund um den Wein

Über das Sharing-Konzept für den Abend haben sich die drei Initiatorinnen einige Gedanken gemacht. Wie soll das genau funktionieren? «Wir haben drei verschiedene Pakete im Angebot – für Apéro, den kleinen Hunger und den grossen Hunger. Der Gast wird danach von uns überrascht.» Der erste Besuch sei die grösste Überraschung, wer dann mehrmals komme, kenne ja dann die Gerichte schon ein wenig.

Am Abend kann eine Weinbegleitung dazu bestellt werden. Bei diesem Thema ist Corinne Husmann die Expertin. Sie ist Mitgründerin des Luzerner Weinclubs Weinkollektiv und arbeitete zudem die letzten drei Jahre als Gastroleiterin auf dem Kulturhof Hinter Musegg.

Bei der Auswahl ist für Husmann wichtig, dass der Wein «naturnah und nachhaltig produziert ist». Die Geschichten zum Wein, zu den Winzern, zu den Trauben, die soll der Gast erfahren.

Freunde und Bekannte helfen für den Start

Die gemeinsame «berufliche» Zeit habe den Freundschaften überhaupt nicht geschadet. Nadine Heini sagt: «Klar gab es regelmässig Diskussionen. Wir haben uns aber oft sehr schnell gefunden.» Es habe nie einen Moment gegeben, wo sie keine Lust mehr gehabt hätte – ihre Freundinnen stimmen zu.

Wird der Gast im «Bayts» den drei Frauen regelmässig begegnen? Husmann sagt: «Nadine und ich werden an der Front sein, im Service. Uns wird man am meisten sehen.» Corinne Wittinger werde sich neben ihren anderen Tätigkeiten sicher in der Küche etwas ausbreiten. «Es ist aber das Ziel, dass auch «Coco» mit der Zeit an der Front arbeiten kann. Wir wollen als Trio die Leute bedienen – Gastgeberinnen sein.»

Heini ist gelernte Köchin, merkte aber dann schnell, dass ihr Herz für den Service schlägt. Dort wird sie mit ihrer langjährigen Erfahrung auch federführend sein im «Bayts». Darum wurde ein Koch zusätzlich ins Team geholt.

Die übrige Personalplanung ist für den Start noch ungewiss. Heini sagt: «Es ist für uns schwierig, abzuschätzen, zu welcher Zeit an welchem Tag es wie viel Personal braucht.» Zu Beginn können die drei Frauen auf Hilfe aus ihrem Umfeld zählen. «Wir haben viel Unterstützung von flexiblen Leuten aus dem Freundeskreis.» Nach den ersten Monaten sei die Planung dann einfacher.

Jetzt hofft das Trio zuerst auf eine gelungene Eröffnung. Nach vielen Monaten der Vorbereitung ist die «Bayts» ab dem 19. März um 14 Uhr bereit für Gäste.

Öffnungszeiten:

Das Lokal an der Bireggstrasse 24 in Luzern ist am Dienstag & Mittwoch von 10-19 Uhr offen, am Donnerstag & Freitag ab 10 Uhr bis spät und am Samstag von 16 Uhr bis spät.

Sonntag und Montag bleibt das Bistro geschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen