BBZB Luzern Andrea Hanselmann wird neuer Rektor Das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe hat einen neuen Rektor. 22.04.2022, 20.53 Uhr

Andrea Hanselmann. Bild: PD

Per August wird Andrea Hanselmann (Bild) neuer Rektor beim Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe (BBZB) Luzern. In der fünfköpfigen Co-Leitung ersetzt Hanselmann somit Peter Steingruber, der seit 1998 im Amt war und künftig andere Aufgaben für das BBZB übernehmen wird. Hanselmann wohnt mit seiner Familie in der Stadt Luzern.