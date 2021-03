Bebauungsplan Neues Stadtquartier in Reussbühl nimmt Formen an: «Möchten, dass etwas Gutes mit Mehrwert für das ganze Quartier entsteht» Die Stadt Luzern legt einen ersten Bebauungsplan für das Gebiet am Reusszopf vor. Ein Bauprojekt steht in den Startlöchern. Andere Teile des Quartiers brauchen noch mehr Planungszeit. Beatrice Vogel 30.03.2021, 15.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist so weit: Ein Teil der Bebauungspläne, welche die Stadt Luzern für Reussbühl erarbeitet, liegt vor. Es handelt sich dabei um die erste Etappe des Bebauungsplans Reussbühl Ost, der das Gebiet zwischen Hauptstrasse, Reusszopfstrasse und Reussbühlstrasse umfasst:

Alles anzeigen

Ziel der Bebauungspläne Reussbühl Ost und West ist, das Gebiet am Reusszopf – das zum Entwicklungsgebiet Luzern Nord gehört – mit hoher städtebaulicher Qualität zu erneuern und als urbanes Quartier zu verdichten, ohne dass der Charakter des ursprünglichen Dorfkerns verlorengeht.

Viele Grundeigentümer sind sich noch nicht einig

Ein Bauprojekt für den nördlichen Teil von Reussbühl Ost liegt schon seit 2018 vor: Die Überbauung Reusszopf ist ein gemeinsames Projekt der Baugenossenschaft Reussbühl, zweier privater Grundeigentümer und einer Gesellschaft. «Sie wollen vorwärtsmachen, auch weil ein Teil des Areals schon länger eine Brache ist und sie sich weitere Verzugskosten nicht leisten können», sagt die Stadtluzerner Baudirektorin Manuela Jost (GLP).

Allerdings sind vom Bebauungsplan Reussbühl Ost 32 Grundstücke mit 45 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern betroffen. Insbesondere über die Parkierung und einen Landabtausch herrscht noch keine Einigkeit. Auch die Gründung einer Strassengenossenschaft ist eine Herausforderung, da dafür private Grundstücke und ein städtisches Grundstück abgetreten werden sollen. Manuela Jost:

«Grundsätzlich ist eine Erneuerung des Stadtteils von allen Seiten gewünscht, aber nicht alle Grundeigentümer verspüren die gleiche zeitliche Dringlichkeit.»

Sprich: Während die einen möglichst bald bauen wollen, möchten die anderen eine Lösung finden, die ihre Interessen berücksichtigt – was Zeit braucht. «Deshalb haben wir entschieden, den Bebauungsplan Reussbühl Ost in zwei Etappen zu bewilligen», so Jost. Die zweite Etappe werde dem Grossen Stadtrat voraussichtlich 2022 vorgelegt, heisst es im Bericht und Antrag.

80 Mietwohnungen mit Blick aufs Wasser

Die Planung der Überbauung Reusszopf ist wie erwähnt bereits weit fortgeschritten. Sie beinhaltet 80 Mietwohnungen – die Hälfte davon gemeinnützig – sowie 1300 Quadratmeter Gewerbefläche nach den Plänen des Luzerner Architekturbüros Lütolf und Scheuner. Kern des Projekts ist ein fünfstöckiger Gebäuderiegel entlang der Reusszopfstrasse.

Das geplante Gebäude der Überbauung Reusszopf mit Blick auf die Kleine Emme. Visualisierung: PD

Zusätzlich ist ein vierstöckiges Einzelhaus zur Hauptstrasse hin vorgesehen. Dazwischen soll ein grüner Innenhof mit Spielplatz entstehen. «Es ist ein gelungenes Projekt für dieses durch die Strassennähe und den Grundriss anspruchsvolle Areal», sagt Manuela Jost. Besonders erfreut sei der Stadtrat über den gemeinnützigen Wohnanteil, der durch die Beteiligung der Baugenossenschaft Reussbühl gegeben ist.

Erlaubt sind gemäss dem aktuell gültigen Parkplatzreglement für das gesamte Areal Reussbühl Ost maximal 323 Parkplätze – 22 mehr als heute. Gemäss dem neuen Reglement, das kommenden September in Kraft tritt, wären nur noch 235 Parkplätze möglich. «Für Bebauungspläne, die bereits öffentlich aufgelegt wurden, gilt das alte Reglement, damit die Grundeigentümer Planungssicherheit haben», erklärt Jost. «Sonst bräuchte es eine Neuauflage, was zu weiteren Verzögerungen führen würde.» Der Bebauungsplan für die erste Etappe lag vor einem Jahr öffentlich auf. Für die zweite Etappe werden die gleichen Bedingungen gelten, da es sich um ein und denselben Bebauungsplan handelt.

Studienauftrag für CKW-Areal

Weniger weit ist der Bebauungsplan Reussbühl West, der unter anderem das CKW-Areal mit Shedhalle umfasst. Doch auch hier geht es vorwärts: Die CKW werden im Frühsommer einen Studienauftrag für ein Bebauungs- und Nutzungskonzept ausschreiben. «Damit wollen wir Ideen einholen zu Punkten, die noch nicht befriedigend geklärt sind, etwa die Nutzung der Shedhalle oder das Bauvolumen», sagt CKW-CFO Michael Sieber. Die Shedhalle ist als erhaltenswert eingestuft, befindet sich baulich aber in keinem guten Zustand, weshalb sie nur teilweise erhalten bleiben soll. Auch wolle man den seit Ausbruch der Pandemie veränderten Wohn- und Arbeitsbedürfnissen Rechnung tragen, so Sieber.

«Wir möchten, dass etwas Gutes mit Mehrwert für das ganze Quartier entsteht. Dafür nehmen wir uns gemeinsam mit der Stadt die nötige Zeit.»

Die Bebauungspläne bedingen eine Änderung der nach wie vor gültigen Bau- und Zonenordnung (BZO) Littau. Für das gesamte Gebiet wird eine Zentrumszone geschaffen. Darin wird auch ein Hochhausstandort definiert, um das bereits bestehende Hochhaus am Reusszopf zu legitimieren. Vier Einsprachen sind gegen die BZO-Änderung eingegangen, nicht alle konnten erledigt werden. Der Stadtrat beantragt beim Parlament, die Einsprachen abzuweisen. Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich am 20. Mai über das Geschäft befinden.