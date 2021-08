Hochhaus beim Bahnhof Sursee aus Holz

Bebauungsplan Nahe dem Bahnhof: In Sursee soll ein Hochhaus aus Holz realisiert werden Im Gebiet Chotte zwischen Bahnhof und Möbelhaus Ulrich ist ein knapp 50 Meter hohes Hochhaus geplant. Der entsprechende Bebauungsplan Pilatusstrasse wird ab dem 6. September zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Susanne Balli 30.08.2021, 05.00 Uhr

Alea: So lautet der Name des 49 Meter hohen Wohn- und Geschäftshauses, das in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Sursee zwischen Pilatusstrasse, Ringstrasse und Kottenstrasse entstehen soll. Der Name ist lateinisch und bedeutet Würfel. Er bezieht sich auf den würfelförmigen Teil des Gebäudes, der auf einem dreigeschossigen länglichen Sockelbau zu stehen kommen soll. Auf den drei unteren Etagen sind Gewerbeflächen von rund 2400 Quadratmetern sowie Verkaufs- und Gastroflächen von 1600 Quadratmetern auf Bahnhofniveau vorgesehen. Im Würfel selber sollen rund 70 Mietwohnungen in der Grösse von 2,5 bis 4,5 Zimmern entstehen.

So soll das 49 Meter hohe Hochhaus Alea zwischen der Bahnlinie, der Pilatusstrasse, der Ringstrasse und Kottenstrasse in Sursee aussehen. Visualisierung: PD

Vom 30. August bis zum 28. September findet die öffentliche Mitwirkung zum entsprechenden Bebauungsplan Pilatusstrasse statt. Dieser liegt derzeit beim Kanton Luzern zur Vorprüfung. Wie die Stadt Sursee in einer Mitteilung schreibt, besteht auf dem derzeit nahezu unbebauten Areal der betreffenden Parzelle 468 zwischen Bahnhof und dem Möbelhaus Ulrich im Gebiet Chotte «grosses Entwicklungspotenzial». Und weiter heisst es: «Die hohe bauliche Dichte und die öffentlich zugänglichen Aussenräume mit einer hohen Aufenthaltsqualität leisten einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung.» Das betreffende Areal wird derzeit von einer Autogarage und als Parkplatz genutzt.

Das Hochhausprojekt realisieren möchte die Bahnhof Nord Immobilien AG. Dahinter stehen mit der Möbel Ulrich/WU Immobilien AG und der Truvag Treuhand AG zwei in der Region Sursee verwurzelte Unternehmen. Sie rechnen mit Kosten in einem höheren zweistelligen Millionenbetrag. Die Truvag Treuhand AG will ihren Hauptsitz von der Leopoldstrasse in das neue Hochhaus verlegen. Das Möbelhaus Ulrich hingegen bleibt am heutigen Standort.

Das Möbelhaus Ulrich rechts hinter dem Kottenkreisel mit dem geplanten Hochhaus hinter dem Möbelhaus. Visualisierung: PD

Die Pläne für das Hochhausprojekt entwickelten die Surseer Leuenberger Architekten AG mit der Luzerner Deon AG, die auf Hochhausbauten spezialisiert ist. Das Besondere am Projekt Alea: Der Wohnteil des Gebäudes soll komplett in Holzbauweise erstellt werden. «Wir werden schweizweit das erste Hochhaus im Vollholzbau realisieren», lässt sich Walter Ulrich von Möbel Ulrich/WU Immobilien AG in einer Mitteilung der Initianten zitieren. Holz sei als erneuerbarer Baustoff CO 2 -neutral und das ideale Baumaterial sorge für ein behagliches Raumklima. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage geplant. Zudem soll es eine grosszügige Passerelle geben, die «eine bequeme, sichere und schnelle Fussgängerverbindung zwischen dem Kottenquartier mit Bushaltestelle und dem nahen Bahnhof» ermöglicht.

Anreize, um auf Auto zu verzichten

Für die Überbauung ist ein Minimum an Parkplätzen vorgesehen. Die Initianten gehen davon aus, dass ein Teil der urbanen Mieterschaft aufgrund der zentralen Lage auf ein eigenes Auto verzichten wird. Mit Anreizen sollen sie dazu motiviert werden, etwa mit einem eigenen Pool an Fahrzeugen für Carsharing. Die Wohnungen sollen primär an Personen vermietet werden, die bereits in Sursee arbeiten und gerne hier wohnen würden.

Mit der öffentlichen Mitwirkung zum Bebauungsplan Pilatusstrasse erhalten gemäss Stadtrat alle interessierten Personen, Organisationen und Behörden Gelegenheit, sich mit den Planungsentwürfen zu befassen und Anregungen oder Anpassungsvorschläge einzubringen. Die entsprechenden Unterlagen können zwischen dem 30. August und 28. September in der Stadtverwaltung während der Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.

Frühere Fehler vermeiden

Beim Bebauungsplan Pilatusstrasse soll es gelingen, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen. Zur Erinnerung: Im Juni 2020 hatten die Surseer Stimmbürger den Bebauungsplan Therma-Areal, der ebenfalls ein Hochhaus vorsah, bachab geschickt. Wie Bauvorsteher Romeo Venetz auf Anfrage sagt, wurden die Gründe für das Scheitern der Vorlage analysiert. Er sagt:

«Es gab eine Fülle von Gründen, die zur Ablehnung des Hochhausprojekts auf dem Therma-Areal führten.»

Einer der Gründe sei der motorisierte Individualverkehr gewesen, den grössere Überbauungen mit sich bringen. Die Situation beim Bebauungsplan Pilatusstrasse sei diesbezüglich aber nicht vergleichbar mit dem Therma-Areal. Denn das Projekt Alea liege direkt an der Ringstrasse und sei damit durch verschiedene Verkehrsmittel ideal erschlossen.

Auch will der Stadtrat diesmal Information, Mitwirkung und weitere Schritte zeitlich näher beieinander und kompakter halten und Lücken in der Kommunikation vermeiden, was beim Therma-Areal nicht ideal gewesen sei. Romeo Venetz erklärt zudem, die Bevölkerung habe 2019 die Gesamtrevision der Ortsplanung abgesegnet.

«Die revidierte Bau- und Zonenordnung sieht für das zentral gelegene Grundstück mit einer Bebauungsplanpflicht die Möglichkeit eines Hochhauses vor.»

Nach der Stellungnahme der Bevölkerung aus der öffentlichen Mitwirkung und nach der Vorprüfung des Kantons wird der Bebauungsplan Pilatusstrasse entsprechend angepasst. Später wird er während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Voraussichtlich an der Gemeindeversammlung im Mai 2022 soll der Bebauungsplan zur Abstimmung gelangen. Anschliessend soll das Baubewilligungsverfahren folgen.

Hinweis: Am 6. September informieren die Stadt Sursee und die Projektverantwortlichen an einer Orientierungsveranstaltung über den Bebauungsplan. Der Anlass findet um 19.30 Uhr in der Stadthalle Sursee im Nordsaal statt. Weitere Infos unter www.alea-sursee.ch