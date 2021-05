Befragung zur Finanzpolitik Luzerner wollen Schuldenbremse, höhere Steuern für Reiche und ökologische Kriterien Der Kanton Luzern hat eine Bevölkerungsbefragung zur Finanz- und Steuerpolitik durchgeführt. Finanzdirektor Reto Wyss sieht in den Ergebnissen die Bestätigung des bisherigen Kurses der bürgerlichen Regierung. Dominik Weingartner 28.05.2021, 17.25 Uhr

Regelmässig will der Kanton Luzern wissen, wie zufrieden seine Bürgerinnen und Bürger sind. Seit 2009 führt die Statistikbehörde Lustat darum alle vier Jahre Bevölkerungsbefragungen zu verschiedenen Themenbereichen durch. Bei der jüngsten aus dem Jahr 2019 gab es allerdings eine böse Überraschung: Zwischen 2009 und 2019 ist die Unzufriedenheit der Luzernerinnen und Luzerner mit der kantonalen Finanz- und Steuerpolitik von 22 auf 38 Prozent gestiegen.

Grund genug für die Regierung, diesen Bereich vertiefter zu durchleuchten. Am Freitag wurden die Ergebnisse der Erhebung zur Finanz- und Steuerpolitik präsentiert. Die Befragung fand von Mitte Januar bis Mitte März 2021 statt, insgesamt wurden 15'700 Personen angeschrieben, 4256 davon haben die Fragen beantwortet.

Schuldenbremse stark verankert

Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) erläuterte die Gründe für die Befragung. «Nur wenn wir wissen, wo der Schuh drückt, können wir handeln», sagte er. Statistik schaffe Wissen, «ohne das wir keine Politik machen können, die von der Bevölkerung mitgetragen wird», so Wyss

Regierungsrat Reto Wyss. Bild: Philipp Schmidli

Die Ergebnisse interpretiert der Finanzdirektor als Bestätigung für die Politik der Regierung. So sind vier von zehn Luzernerinnen und Luzerner mit der kantonalen Finanzpolitik zufrieden, gleich viele sind mittel zufrieden, und zwei von zehn Befragten sind unzufrieden. Zudem wird die «Ausgabenpolitik» von den meisten Befragten als Stärke der Luzerner Finanzpolitik erachtet. Für Wyss Beweis dafür, dass die strikte Ausgabenpolitik der bürgerlichen Regierung von der Bevölkerung getragen wird.

In die ähnliche Richtung geht das Resultat, wonach 84 Prozent der Befragten Wert darauf legen, dass Ausgaben und Einnahmen sich langfristig die Waage halten sollen. Die Schuldenbremse erachten 81 Prozent der Befragten als geeignetes Instrument, um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Sollten die Einnahmen sinken, würden 67 Prozent zuerst bei den laufenden Einnahmen sparen, 50 Prozent würden auf Investitionen verzichten. Nur 25 Prozent sind dann für eine Steuererhöhung.

Zufriedenheit mit Steuerpolitik steigt

Apropos Steuern: Die tiefen Unternehmenssteuern sorgen im Kanton Luzern seit Jahren für Diskussionen. 2016 wurde eine SP-Initiative zur Erhöhung der Steuern für juristische Personen vom Volk abgelehnt. In der jetzigen Umfrage sprechen sich 53 Prozent für höhere Firmensteuern aus. Am stärksten befürwortet die ärmere Bevölkerung diese Massnahme, während sie von den Selbstständigen am deutlichsten abgelehnt wird. Wenig überraschend will fast niemand höhere Einkommenssteuern für natürliche Personen, nämlich nur drei Prozent.

Insgesamt sind 32 Prozent der Befragten zufrieden mit der kantonalen Steuerpolitik, 25 Prozent sind unzufrieden. Der Rest ist mittel zufrieden. Die Zufriedenheit ist laut Lustat-Direktor Norbert Riesen ungefähr wieder auf dem Niveau von 2015. Spannende Erkenntnis: Je kleiner die Gemeinde, in der man wohnt, desto weniger unzufrieden ist man mit der Steuerpolitik des Kantons. Klar ist für die Luzernerinnen und Luzerner laut der Umfrage zudem, dass Haushalte mit minderjährigen Kindern und Haushalte mit geringem Einkommen weniger Steuern zahlen sollen als bisher. Im Gegenzug will eine Mehrheit für Haushalte mit viel Vermögen und hohem Einkommen höhere Steuern.

Mehrheit will ökologische Kriterien für Steuern

Reto Wyss zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen. «Wir sind finanzpolitisch auf dem richtigen Kurs.» Er freue sich, dass die Zufriedenheit mit der Steuerpolitik gestiegen sei. Einen Grund dafür sieht der Finanzdirektor in der Tatsache, dass der Kanton dreimal in Folge einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren konnte. «Wir sind dank strikter Ausgabenpolitik und etwas Glück mit den Ausschüttungen der Nationalbank der Negativspirale entkommen», sagte Wyss.

Doch was folgt aus der Befragung? Ändert die Regierung nun einen Teil ihrer Finanzpolitik? «Eine spektakuläre Veränderung drängt sich nicht auf», sagt Wyss dazu. Eine Erhöhung der Unternehmenssteuern sei nicht zu erwarten. Anhaltspunkte gebe es im Bereich der Steuern nach ökologischen Kriterien, so der Finanzdirektor. Denn auch das wurde abgefragt. Demnach erachten 60 Prozent Steuern nach ökologischen Kriterien als sinnvoll. Das befürworten vor allem Frauen, Jüngere und Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern.