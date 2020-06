«Behindertengerechte Sanierung ist schwierig» – Kontroverse um die Bushaltestelle bei der reformierten Kirche in Littau Die Stadt Luzern will die Haltestelle Reformierte Kirche der Linie 40 aufheben, die Kirche will das aber nicht. Passagierzahlen und die Nähe der nächsten Haltestelle sprechen für eine Aufhebung. Sandra Monika Ziegler 16.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Linie 40 der Auto AG Group führt vom Bahnhof Littau zur Station Emmen Flugzeugwerke. Nun steht die Aufhebung einer Haltestelle auf dieser Route zur Diskussion. Es geht um die bei der reformierten Kirche in Littau. Ideal gelegen, gleich vor der Pforte ins Gotteshaus.

Deshalb will auch die reformierte Kirche diese behalten. Doch die Stadt Luzern plant dort anderes. Im Zuge der Sanierung der Flurstrasse wurden die einzelnen Haltestellen analysiert.

Zu wenig Frequenz und ungünstige Geometrie

Bei der Haltestelle reformierte Kirche sei die Geometrie ungünstig. Eine behindertengerechte Sanierung der Haltestelle sei von Seiten der Stadt aufgrund der Lage schwierig zu realisieren und wegen der geringen Nutzung nicht vorgesehen, wie Romeo Degiacomi, Mediensprecher Verkehrsverbund Luzern (VVL), weiter ausführt.

Nicht so aber bei der knapp 300 Meter entfernten Haltestelle Matt. Diese werde nach der Sanierung hindernisfrei zugänglich sein. «Mitentscheidend sind die erhobenen Passagierzahlen», so Degiacomi. So würden bei der reformierten Kirche im Durchschnitt täglich 76 Personen einsteigen und etwa 44 Personen aussteigen. Bei der Haltestelle Matt sind es jedoch 573 Einsteigende gegenüber 565 Aussteigenden, so Degiacomi. Oft hätte der Bus dort gar nicht erst angehalten. In Gesprächen zwischen der Stadt und der reformierten Kirche hätte man sich nicht einigen können.

Das letzte Wort sei jedoch noch nicht gesprochen. So können Betroffene bis zum 28. Juni im Rahmen der nationalen Fahrplanvernehmlassung Stellung nehmen. Auch hätte man von Seiten des VVL auch eine Verschiebung der Haltestelle Matt um 50 bis 80 Meter in Richtung reformierten Kirche vorgeschlagen, doch diese Idee sei von der Stadt nicht weiter verfolgt worden. Dazu sagt Roland Koch, Bereichsleiter Mobilität der Stadt Luzern: «Bei dieser Haltestelle kam es zu einer Güterabwägung. Es wurden die nötigen finanziellen Investitionen, die Zumutbarkeit einige hundert Meter weiter zu laufen, einander gegenüber gestellt.» Mit den Investitionen sind die Kosten für den Umbau der heutigen zu einer behindertengerechten Haltestelle gemeint. Es sei quasi ein Vernunftsentscheid, den der Luzerner Stadtrat dazu bewog, die Aufhebung der Haltestelle zu beantragen. Die reformierte Kirche war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Neues Konzept für die Linie 9

Ab Fahrplanwechsel vom 13. Dezember fährt die Linie 9 im Kreisverkehr und nach 20 Uhr bis Betriebsschluss. Am Morgen und Vormittag bietet die Linie 9 Verbindungen vom Bramberg-Quartier an den Bahnhof Luzern. Passagiere der Regionalbuslinien mit Zielort Kantonsspital können am Kasernenplatz umsteigen und mit der Linie 9 direkt zum Kantonsspital fahren.

Alles anzeigen

Am Nachmittag können Passagiere ab Kantonsspital Richtung Rothenburg, Ruswil oder Neuenkirch am Kasernenplatz auf die Regionallinien 50, 52, 61 und 72 umsteigen. Ohne Umsteigen geht es weiterhin mit dem 9er vom «Kantonsspital» nach Hirzenhof oder Kantonalbank, wo sich Aussenstandorte des Spitals befinden, wie der VVL schreibt.

Hinweis: Stellungnahme über die E-Mail-Adresse: kundendienst@vvl.ch