Bei Abstimmungen in Weggis wurden die Nachtragskredite für das Lido-Hallenbad und den Aufbau des «Chinderhus» angenommen Am Sonntag fanden in Weggis Abstimmungen statt. Beide Nachtragskredite von 300'000 und 500'000 Franken und der Jahresbericht 2019 wurden klar angenommen. 21.06.2020, 14.50 Uhr

Das Hallenbad im Lido von Weggis wird rückgebaut und durch einen Neubau ersetzt. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (Weggis, 18. Juni 2020)

(jb)

An den Abstimmungen am Sonntag haben die Weggiser Stimmberechtigten einen Nachtragskredit von 300'000 Franken für ein Wettbewerbsverfahren für den Ersatzneubau des Lido-Hallenbads mit 73,04 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Auch der Nachtragskredit von 500'000 Franken und die Erteilung der Ausgabenbewilligung in gleicher Höhe für den Aufbau des «Chinderhus» wurde von der Bevölkerung angenommen. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 67,70 Prozent. Damit wird ausserdem die Sanierung der Mehrzweckhalle Sigristhofstatt finanziert. Im Übrigen wurde der Jahresbericht 2019 mit 95,01 Prozent Ja-Stimmen genehmigt.