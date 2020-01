Absturz in Schongau: Getöteter Pilot ist identifiziert Der Pilot, der beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Dienstag in Schongau ums Leben gekommen ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 78-jährigen Schweizer. Derzeit läuft die Bergung der Flugzeug-Wrackteile. 08.01.2020, 10.28 Uhr

Teile der Unglücksmaschine liegen verstreut im Rüediwald. Bild: Luzerner Polizei

(spe) Am Dienstagnachmittag ist im Gebiet des Rüediwaldes in Schongau ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei starb der Pilot. Mittlerweile ist dieser identifiziert. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war der Pilot ein 78-jähriger Schweizer.

Der Leichnam des Verstorbenen sei am Dienstagabend geborgen worden, so die Polizei. Die Untersuchungsbehörden ordneten eine Obduktion der Leiche am Institut für Rechtsmedizin an.

Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Zurzeit laufen die Bergungsarbeiten und der Abtransport der Wrackteile vom Absturzort.

Die Überreste des abgestürzten Kleinflugzeuges. Ein Teil davon war beim Absturz in Brand geraten. Bild: Luzerner Polizei

Beim abgestürzten Flugzeug handelt es sich um eine zweiplätzige Cessna C152. Die Untersuchung zum Unfall führen die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die Staatsanwaltschaft Emmen.

Beim abgestürzten Flugzeug handelte es sich um eine Cessna. Bild: Luzerner Polizei