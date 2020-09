Reportage Bei der Beck AG in Emmen entstehen die Trends für Garten und Stube Die Firma Beck aus Emmen vertreibt Pflanzen und Floristikartikel. Mit der Belieferung von rund 3000 Geschäften schweizweit gehört das Unternehmen zu den grössten seines Fachs – und ist richtungsweisend für das, was wir in unsere Gärten pflanzen. Larissa Haas 01.09.2020, 05.00 Uhr

Die Beck AG in Emmen beliefert Gartencenter und Möbelhäuser mit Pflanzen und Floristikartikeln.

Bilder: Boris Bürgisser

(Emmen, 14. August 2020)

Vor dem Eingang vieler Gärtnereien in der Schweiz bot sich am 27. April das gleiche Bild: Menschen standen Schlange, um sich mit Pflanzen, Töpfen und Dekorationsmaterial einzudecken. Es war der erste Tag nach dem Corona-Lockdown, die Gartenbranche konnte ihre Türen wieder öffnen. Ein Betrieb, der diesen Kundenansturm ebenfalls zu spüren bekam, war die Firma Beck.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Emmen ist ein Grosshändler für Gartenprodukte: Samen, Pflanzen, Bäume, Gefässe und Floristikartikel für Balkon und Garten werden hier vertrieben. Zum Kundenstamm der Firma gehören allerdings nicht Privatpersonen sondern Geschäfte, in denen der Endkunde einkauft: Gärtnereien, Gartencenter, Blumenläden und Boutiquen.

Gewächshaus auf dem Dach

Vor einem Jahr hat die Beck AG ihren Firmensitz von Littau nach Emmen verlegt, in einen Neubau auf drei Etagen mit eigenem Dachwassertank und fortschrittlicher Energiebilanz. Eindrücklich ist das Gewächshaus auf der obersten Etage: Unter einem Glasdach auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern sammeln sich hier bis zu 750 Pflanzenvarianten.

Das Gewächshaus auf dem Dach. Saisonbedingt ist es auf dem Bild fast leer.



Ein Stockwerk tiefer befindet sich der Showroom, wo die Firma ihre Produkte in Szene setzt. Genau wie in Möbelhäusern können im Showroom die Kunden der Beck AG durch die Gänge schlendern, um sich von den neuesten Produkten inspirieren zu lassen.

Blick in den Showroom.

Als Grosshändler habe die Beck AG die Aufgabe, ihre Kunden für Neuheiten zu begeistern, damit diese wiederum ihre Kunden begeistern können, erklärt Markus Beck, einer der drei Geschäftsinhaber der Firma. «Sind die Verkäufer überzeugt, verkaufen sie die Produkte auch ihren Kunden mit Überzeugung weiter.»

Familienunternehmen in zweiter Generation

Gegründet wurde die Beck AG 1971 vom heute 84-jährigen Jakob Beck. Damals widmete sich der gelernte Gärtner dem Verkauf von Samen und Gärtnereibedarf für Gärtnereien in der Zentralschweiz. Zwanzig Jahre später übernahm der Sohn Markus Beck mit seiner Schwester Denise den Betrieb. Unter den beiden Geschwistern weitete sich das Sortiment mit Produkten wie Pflanzengefässe und Floristikbedarf aus. 1994 stieg Beat Zemp als dritter Geschäftsinhaber ein. Er machte den Direktimport mediterraner Kübelpflanzen zu einem wichtigen Standbein der Firma. Schon längst werden nicht mehr nur Betriebe aus der Umgebung beliefert, inzwischen sind es rund 3000 Geschäfte schweizweit.

Beat Zemp (links) und Markus Beck.



Inzwischen gehört die Beck AG zu jenen Firmen, die mit ihren Produkten richtungsweisend sind für das, was wir als Endkunden als geschmackvoll empfinden: Geht es nach der Ausstellung im Showroom, dürften kommenden Dezember dunkle Farben und Pastelltöne hoch im Kurs liegen. So hängen an den Wänden bereits die ersten Weihnachtskugeln. Tannengrüne Samtkissen, Hirschgeweihe und zierlicher Federschmuck runden das Winterbild ab.

Die Tannenbäume weisen bereits auf Weihnachten.



Acht Monate im Jahr sei bei der Beck AG Weihnachten, sagt Markus Beck lachend und betont, dass das Weihnachtsgeschäft zu einem wichtigen Standbein der Firma gehöre. Bei der Beck AG läuten die Weihnachtsglocken, sobald das andere Hauptgeschäft, die Frühlingssaison, abgeschlossen sei. Bei der Wahl ihrer Produkte orientiert sich das Team ausschliesslich im Ausland, etwa an internationale Messen. In den letzten Jahren seien die sozialen Medien als weitere Inspirationsquelle hinzugekommen. Ferner sei zentral, was derzeit in anderen Branchen angesagt sei.

Beck erklärt, dass sich Farben, Formen und Muster aus Bereichen wie der Mode oder der Möbel- und Autoindustrie oftmals in den Gärtnereibedarf übersetzen liessen. Doch auch globale Bewegungen gehen nicht spurlos am Unternehmen vorbei. So testet die Firma als Antwort auf den Nachhaltigkeitstrend ein neues Pflanzengefäss aus recycelten Pet-Flaschen, das bald auf den Markt kommen soll.

Der Garten gilt heute als erweitertes Wohnzimmer

Inzwischen verkauft die Beck AG so viele Produkte, dass nicht einmal die beiden Geschäftsführer aus dem Stehgreif sagen können, wie viele es genau sind. Im Bereich des Floristikbedarfs vielleicht 10'000 Artikel, schätzt Markus Beck. Ausgenommen sind hier alle Variationen von Samen, Jungpflanzen und Fertigpflanzen, mit denen nochmals mehrere tausend Artikel hinzukommen. Die Beck AG hat sich von einem klassischen Abholmarkt von Samen und Pflanzen mit sieben Mitarbeitenden zu einem Erlebnisort für Geschäfte in der Gartenbranche entwickelt. Das Team besteht heute aus 39 Mitarbeitern.

Das Saatgutlager.



In diesen Zahlen spiegelt sich auch der Wandel, der in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft stattgefunden hat. Markus Beck: «Vor zwanzig Jahren haben die Leute viel weniger Zeit in ihren Garten investiert als heute. Sie gaben sich zufrieden mit einem einigermassen schön geschnittenen Rasen, Geranien und Bodenplatten. Heute gilt der Garten als erweitertes Wohnzimmer: Wir sehen Steinwände, Teiche, geschmückte Verandas, ja sogar Bäume und eine grosse Vielfalt von Pflanzen auf Balkonterrassen.»

Schaukel, Feuerschale, Gartenhäuschen – der Garten als erweitertes Wohnzimmer.

Mit anderen Worten: In unserer Gesellschaft ist der Hunger nach Pflanzen unersättlich. Entsprechend gross ist die Auswahl. Präsentiert werden diese in schönen Gefässen oder sorgfältig geflochtenen Körben. Beck und Zemp hatten vor bald zwei Jahrzehnten dieses Potenzial erkannt und schon früh in den Verkauf von Pflanzengefässen investiert. Einen Grossteil davon lässt die Firma sogar als Eigenmarken produzieren.