Bei der Sicherheit ist immer mehr der Wahn statt die Vernunft der Treiber - eine ungesunde Entwicklung

Zu gefährlich! Pfadi, Jungwacht und Blauring dürfen nicht mehr Karton einsammeln in der Stadt Luzern. Heikle Vor- oder Unfälle hat es aber - zum Glück! - keine gegeben in jüngerer Vergangenheit. Was ist vom Trend zu halten, Risiken in zunehmendem Mass ausmerzen zu wollen? Nicht viel.

Jérôme Martinu, Chefredaktor 22.08.2020, 05.00 Uhr