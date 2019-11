Über 2000 Filme: Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern verfügt neu über ein Filmstreaming-Angebot Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern und der Bibliotheksverband Region Luzern offeriert neu ein Filmstreaming-Angebot. Es beinhaltet rund 2000 Titel.

Die Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 3. Februar 2017)



(fmü) Seit dem 1. November steht allen Nutzenden der Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern und des Bibliothekverbandes Region Luzern BVL das Video-on-Demand-Portal «filmfriend» zur freien Verfügung. Das schreibt die ZHB am Dienstag in einer Medienmitteilung. Die rund 2000 vorhandenen Titel würden von deutschen Klassikern über anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino, TV- und Kinodokumentationen sowie Kinderserien reichen. Der Katalog werde stetig erweitert.

Das Login erfolgt entweder direkt über die Webseite von «filmfriend» oder über das Portal der Bibliothek. Die Nutzenden melden sich mit ihrer Ausweisnummer und ihrem Passwort an. Die Plattform prüft die Altersfreigabe für Kinder und Jugendliche automatisch, so dass nur der Zugriff auf altersgemässe Filme möglich ist, heisst es in der Mitteilung weiter.

Doch warum offeriert eine Bibliothek ein Filmstreaming-Angebot? «Die medientechnologische Entwicklung der letzten Jahre, in der Wissen, Information, Unterhaltung und Kultur zunehmend audiovisuell und digital vermittelt und nachgefragt werden, fordert auch Bibliotheken heraus, neue Angebote zu schaffen», heisst es in der Mitteilung. Im Zentrum stehe die Förderung der kulturellen Partizipation und Demokratisierung des Angebotes, um der digitalen Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.