Coronakrise macht Vermietern von Ladenlokalen in Luzern das Leben schwer Covid-19 trifft den Detailhandel hart: So harzt die Vermietung von Lokalen etwa im Neubau am Kapellplatz und es gibt Läden, die wegen Corona früher als geplant für immer schliessen. Roman Hodel 22.05.2020, 05.00 Uhr

Einsam stehen ein Velo, ein Stuhl und ein Klavier im Ladenlokal an der Pilatusstrasse 25, sonst ist da nichts mehr. Bis vor dem Lockdown verkaufte Gränicher im «P25 Concept Store» Kollektionen von Street-Style-Marken wie Comme des Garçons Play. Doch nun ist das Geschäft geschlossen. Für immer.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Mai 2020)

«Ende 2020 hätten wir den Standort ohnehin aufgegeben», sagt Michael Arabiano von Gränicher und ergänzt: «Die Coronakrise hat unser Vorhaben einfach beschleunigt.» Denn der 2017 übernommene P25 sei nie richtig zum Fliegen gekommen. Das Sortiment werde nun in den anderen Gränicher-Filialen angeboten, wo die Verkäufe nach dem Lockdown wieder «sehr gut angelaufen» sind, wie er sagt.

Das Lokal wird von einem Nachbargeschäft übernommen, doch vorläufig steht es leer – und befindet sich damit in bester Gesellschaft. Gleich gegenüber ist eine Fläche seit Monaten zur Vermietung ausgeschrieben. Ein paar Schritte weiter wird ebenfalls ein freies Ladenlokal angepriesen. Den Luzerner Detailhandelsexperten Gotthard F. Wangler wundert das nicht: «Der Pilatusstrasse zwischen Viktoria- und Pilatusplatz fehlt es an Laufkundschaft, hier läuft nix.» Das sei schon vor der Coronakrise so gewesen. Er weiss:

«Es gibt nach wie vor Brands, die nur darauf warten, in Luzern Fuss zu fassen – Corona hin oder her. Doch sie wollen einen bestimmten Standort, eine bestimmte Fläche und gehen kaum Kompromisse ein.»

Allerdings zögern Unternehmen zurzeit mit Umzug oder Expansion. Dies stellt etwa Jörg Eichhorn von der Zuger Firma Newport fest. Der Investor und Eigentümer der Kapellgasse 4 (ehemals C&A) ist mit der Erstvermietung des nun bezugsbereiten Wohn- und Geschäftshauses beschäftigt.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Mai 2020)

«Die Vermietungsaktivitäten durch die zurückhaltende Expansion der Händler wird massgeblich von Corona beeinflusst», sagt er. Von den drei Retailflächen à 500 Quadratmeter ist erst jene im Untergeschoss vergeben, an die dänische Wohnaccessoires-Kette Søstrene Grene. Eichhorn sagt:

«Die anderen Interessenten aus den Branchen Gastro und Textil haben die Verhandlungen im Februar abgebrochen.»

Er rechnet damit, dass internationale Brands erst im Herbst ihre Expansionen wieder aufnehmen – wenn überhaupt. Generell sei die Vermietung von Ladenlokalen selbst an guten Lagen schwieriger geworden: «Die Zeiten, als die Brands Schlange standen, sind vorbei – wir sind gefordert, als Eigentümer mit neuen Konzepten neue Marktchancen in den Innenstädten zu erschliessen, um auch regionalen Händlern wieder Möglichkeiten zu geben, in die Innenstädte zurück zu kommen.»

Zu den wenigen regionalen Händlern, die sich in der Altstadt halten konnten, gehört etwa Vivace Modes an der Hertensteinstrasse 27. Doch jetzt läuft hier der Total-Ausverkauf:

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. Mai 2020)

«Aber nicht wegen Corona», betont Mitinhaberin Annelise Risler und ergänzt: «Mein Mann und ich hören altershalber auf, nach 30 Jahren.» Bis Ende August muss möglichst alles raus. Wobei: Ganz aufhören werden die beiden ja doch nicht. Ihr Outlet-Geschäft Finale im Hirschmatt-Quartier bleibt bestehen. Und dorthin wandert alles, was im Vivace beim Schlussverkauf nicht verkauft wird. Trotzdem geht Corona auch an ihrem Geschäft nicht spurlos vorbei – Risler sagt schmunzelnd:

«Der in den vergangenen zwei Monaten verloren gegangene Umsatz wird uns bei der Altersrente fehlen.»

Für Vivace sucht die Immobiliendienstleisterin Arlewo AG einen Nachfolger, genau genommen sogar für die ganze Liegenschaft. «Das erschwert die Suche zwar, weil viele Interessenten nur am Erdgeschoss interessiert sind – doch trotzdem stecken wir mitten in den Verhandlungen», sagt Patrick Lang, Teamleiter Gewerbe-Vermarktung, und fügt an: «Denn die Hertensteinstrasse ist immer noch eine Top-Lage.» Dennoch sei die Wiedervermietung von Ladenlokalen durch den Strukturwandel im Detailhandel selbst hier schwieriger geworden. Er sagt: «Die Veränderungen am Markt führen unter anderem auch zu gewissen Mietzinskorrekturen.»



Noch schwieriger wird es bei Flächen an B- oder C-Lagen, vor allem wenn sie so gross sind wie jene des ehemaligen Pfister-Einrichtungsgeschäftes beim Löwen-Center:

Nadia Schärli / Luzerner Zeitung

Lang sagt: «Das Lokal wird aktuell baulich modernisiert und es finden bereits Gespräche mit Mietinteressenten statt.»

Inwiefern Covid-19 die Wiedervermietung von Ladenflächen grundsätzlich erschweren werde, sei jetzt noch nicht abschätzbar. Nur soviel: Corona werde den Strukturwandel vermutlich weiter beschleunigen. So gewinnen gemäss Lang auch andere Erdgeschossnutzungen an Bedeutung: «Generell müssen die Eigentümer in Zukunft weiterhin offen sein, herkömmliche Läden auch mit Alternativen zu belegen wie beispielsweise Büros mit Anspruch an eine gute Visibilität oder innovative Gastrokonzepte.»