Bei Mauensee brennt ein Kornfeld

Das Kornfeld in Büron steht in Flammen. (Bild: Luzerner Polizei, 24. Juli 2019)

Ballenpresse setzte Kornfeld in Büron in Brand

Im Kanton Luzern ist es am Mittwoch zu zwei Flurbränden gekommen: In Büron brannte ein Kornfeld, in Schüpfheim eine Wiese.