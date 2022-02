Kanton Luzern will Hundekurspflicht wieder einführen

Kanton Luzern Kanton will Schulungspflicht für Frauchen und Herrchen wieder einführen Während der Pandemie haben sich viele Leute einen Hund zugetan. SP-Kantonsrat Peter Fässler sorgt sich um den Bevölkerungsschutz und das Tierwohl. Der Kanton kündigt Massnahmen an. Livia Fischer Jetzt kommentieren 22.02.2022, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil sich während der Pandemie viele Leute im Homeoffice einen Hund zutaten, könnte der Bedarf an Hundesitting steigen. Symbolbild: Keystone

Hunde dienten als «Gegenmittel zur Vereinsamung» und sollten dabei helfen, die Zeit während der Pandemie «schadlos zu überbrücken». Sobald sich aber wieder eine gewisse Normalität abzeichnete, würden sie aus zeitlichen und organisatorischen Gründen oftmals zur Belastung. Dieses Szenario schilderte SP-Kantonsrat Peter Fässler aus Kriens in einem Postulat an die Luzerner Regierung. Mitunterzeichnet haben weitere SP-Parlamentsmitglieder sowie Jonas Heeb von den Grünen.

Fässler bezweifelt, dass das Gesetz und die Verordnung über das Halten von Hunden immer noch zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädigenden Auswirkungen sowie dem Tierwohl genügen. Darum zielt er auf erhöhte Anforderungen fürs Halten von beissfreudigen Hunden sowie kantonal gesetzlich geregeltere Hundesitterdienste zur Abfederung überfüllter Tierheime ab.

Leumundszeugnis für Halterinnen und Halter von beissfreudigen Hunden

In ihrer Stellungnahme schreibt die Regierung nun, dass sie die von Fässler vorgeschlagene Einforderung eines «Leumundszeugnisses für Halterinnen und Halter von beissfreudigen Hunden» nicht als geeignetes Instrument für die Überprüfung der Haltereigenschaften erachte. Denn die Gefährlichkeit eines Hundes sei «nicht von der Rasse, sondern vielmehr vom Funktionieren des Teams Tierhalterin oder Tierhalter und Hund abhängig». Hingegen wolle man gemeinsam mit dem Veterinärdienst Luzern prüfen, wieder obligatorische Kurse für Ersthundehaltende und Importhunde einzuführen. Dabei sollen neue Besitzerinnen und Besitzer Grundkenntnisse erwerben und einen sicheren Umgang mit dem Tier in unterschiedlichen Situationen im öffentlichen Raum erlernen. Zudem sollen Importhunde mit Gefährdungspotenzial – etwa durch eine ungenügende Aufzucht oder Sozialisierung – rechtzeitig erkannt werden. Die Kurspflicht wurde 2017 landesweit aufgehoben, einzelne Kantone führten sie seither aber wieder ein.

Zwar unterstützt Fässler die Idee der obligatorischen Kurse, an der Überprüfung einer Leumundszeugnis-Einführung hält er dennoch fest, wie er auf Anfrage sagt.

«Gerade weil die Gefährlichkeit vor allem vom Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch abhängt, sollte man diesen Leuten besser auf die Finger schauen und von Anfang an überprüfen, ob sie die geeigneten Frauchen und Herrchen für beissanfälligere Hunde sind.»

Folglich ist der Pensionär mit der von der Regierung beantragten teilweisen Erheblicherklärung nicht zufrieden.

Rücklauf an Tierheime wird sich erst noch zeigen

Fässlers Vermutungen, dass vermehrt Tiere in ein Tierheim zurückgegeben wurden oder dass die Anfrage an Bewilligungen für Hundesitting stieg, kann der Kanton nicht bestätigen. Darum sieht er auch keine weiteren Massnahmen diesbezüglich vor – zumal die Voraussetzungen für Tierbetreuungsdienste national ausreichend geregelt seien. Fässler betont, dass sich dies ohnehin erst in einigen Monaten zeigen würde. Schliesslich dürfte sich das Problem jetzt, wo es aussieht, als würde sich die epidemiologische Lage vorerst tatsächlich stabilisieren und wo Massnahmen wie die Homeoffice-Pflicht aufgehoben und wieder mehr Freizeitaktivitäten möglich sind, noch verschärft haben.

Hinzu kommt: Mancherorts in der Zentralschweiz ist ersteres Szenario bereits Realität. Wie unsere Zeitung Anfang Jahr berichtete, verzeichnet etwa das Ennetmooser Tierheim Paradiesli seit vergangenen Herbst eine zunehmende Anfrage von Herrchen und Frauchen, die ihr Hund dem Heim überlassen möchten. «Ich kann mir vorstellen, dass dies auch den Luzerner Tierheimen bevorsteht und dann Hundesitting an Beliebtheit gewinnt», sagt Fässler. «Darum würde es sich bestimmt lohnen, im Frühling oder Sommer nochmals über die Voraussetzungen für Hundesittingdienste zu diskutieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen