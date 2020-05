Bergsommer trotz Corona: Wer diese Regeln befolgt, kann weiterhin in Bergunterkünften nächtigen Seit Montag, 11. Mai, dürfen auch Bergunterkünfte wieder Gäste begrüssen. Aber nur unter Auflagen: Gäste müssen vorab in der SAC-Hütte reservieren und sich an die Schutzmassnahmen des Bundes halten. Schutzmasken sind selber mitzubringen.

Mit dem Lockerungsschritt vom 11. Mai sind auch Bergsportaktivitäten unter bestimmen Voraussetzungen wieder möglich.

SAC-Hütten wie die Brunnihütte ob Engelberg oder die Urner Sustlihütte haben Vorkehrungen getroffen, um trotz Coronakrise Wanderer begrüssen zu dürfen.

Um auf dem Berg übernachten zu können, müssen Gäste reservieren. Auch Hüttenschlafsack, Kissenbezug und Desinfektionsmittel sind Pflicht; Schutzmasken sind selber mitzubringen.

Den Start in die Saison haben sich die beiden Frauen wahrlich anders vorgestellt: Die Bergbahnen stehen still, statt Reservationen hagelt es Absagen und zu allem Übel macht auch noch das Wetter Kapriolen. «Ein Auftakt ohne Coronakrise wäre uns natürlich lieber gewesen. Aber jetzt nehmen wir’s, wie’s kommt», sagt Irene Cotting, 32, die mit ihrer Partnerin Livia seit Ende 2018 die Brunnihütte auf 1860 Metern über Meer ob Engelberg führt.

Die Hüttenwartinnen haben die Motivation nicht verloren. «Uns steht ein eingespieltes Team zur Seite und wir dürfen auf viele Stammgäste zählen.» Aber klar, die Unsicherheit der nächsten Wochen beschäftige sie. Wie viele Wanderer kommen trotz 2,5 Stunden Marsch? Welche Übernachtungsgäste halten an der Buchung fest? Irene Cotting: «An gewissen Wochenenden sind all unsere 56 Schlafplätze reserviert. Wem sollen wir absagen?»

Einer der sechs Angestellten der Brunnihütte sitzt derzeit in Polen fest. «Er flog kurz vor dem Lockdown nach Hause», sagt die Hüttenwartin, die ihre Kochlehre in einem 5-Sterne-Hotel absolviert hat. Nun wisse sie nicht, wann er wieder einreisen könne – und ob es dann genügend Arbeit gebe. Daher prüfe sie, ob er allenfalls auf einer Alp mit anpacken könnte.

«Ich kann meine Mitarbeiter jetzt nicht im Stich lassen.»

Die Pläne der beiden wurden arg durcheinandergewirbelt. Irene und Livia Cotting wollten die Umgebung aufhübschen und einen Sandkasten bauen, um noch mehr Familien anzulocken. Stattdessen füllten sie Kurzarbeitsgesuche aus, rückten Tische auseinander, stellten mithilfe des SAC Engelberg, der örtlichen Sektion des Schweizer Alpen-Clubs, Trennwände fürs Massenlager her. Irene Cotting: «Viele Gäste wünschen sich mehr Privatsphäre. Daher schwebte uns schon länger ein Sichtschutz vor. Wir sind gespannt, wie die Reaktionen ausfallen.»

Essen in zwei Schichten, Schutzmaske im Rucksack

Trennvorrichtungen bei durchmischten Gruppen im Massenlager gehören zu den Empfehlungen, welche die Geschäftsstelle des SAC Schweiz abgibt. «Weil in Berghütten ebenfalls nur vier Personen an einem Tisch Platz nehmen dürfen und auch dort die Distanzregeln gelten, können Hüttenwarte prüfen, ob ihre Gäste in zwei Schichten essen», sagt Ulrich Delang, Ressortleiter Hütten und Infrastruktur.

Wer übernachten will, hat Vorkehrungen zu treffen: Ohne Reservation gibt's kein Bett, Hüttenschlafsack und Kissenbezug sind Pflicht. Auch Desinfektionsmittel und allenfalls Schutzmasken gehören in den Rucksack. Delang: «Es wird ein sehr anspruchsvoller Sommer. Viele Hütten können aufgrund der Abstandsregeln wohl nur zur Hälfte ausgelastet werden. Ich befürchte, dass eine Öffnung von kleineren Hütten unter diesen Umständen schwierig wird.»

Urner Sustlihütte mischt vorerst Gruppen nicht

Kein Hüttensommer: Das war für Agi und Kari Stadler von der Sustlihütte auf 2257 Metern über Meer im Urner Meiental nie eine Option. Am 29. Mai, an Pfingsten, wollen sie loslegen. «Wir sind ab Postautohaltestelle in einer guten Stunde erreichbar, der Weg ist an vielen Stellen schneefrei. Daher sind wir zuversichtlich, dass zumindest Tagesgäste kommen», sagt Kari Stadler, 61.

Weil in der Ferienzeit kaum grosse Sprünge möglich sein dürften, stünden die Chancen für eine gute Saison trotz aller Ungewissheit nicht allzu schlecht. «Die Frage ist, wie viele Wanderer übernachten werden», sagt Stadler. Die Hütte, die der Zuger SAC-Sektion Rossberg gehört, verfügt über 69 Betten in fünf Zimmern. Vorerst platziert er pro Schlag nur eine Gruppe.

«Ich hoffe auf einen grossen Lockerungsschritt am 8. Juni. Denn die Verhältnisse in einer Hütte sind eng, wir haben kaum Spielraum.»

Optimistisch in Richtung Sommer blickt auch der SAC Pilatus. Von den drei Hütten der Sektion öffnet an Auffahrt als erste das Brisenhaus auf 1753 Metern über Meer ob Niederrickenbach. «Weil unsere Unterkünfte den Hauptteil des Umsatzes im Sommer generieren, gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt von einem positiven Verlauf der kommenden Monate aus», sagt Andreas von Deschwanden, Leiter der Geschäftsstelle.

SAC Schweiz prüft finanzielles Entgegenkommen

Wie die Wirte in den Tälern vielerorts auf einen Erlass der Miete hoffen, wünschen sich nun auch Hüttenwarte wie Kari Stadler angesichts des erwarteten Mehraufwands ein Entgegenkommen der Sektion. Beim SAC Pilatus würden diesbezüglich Gespräche laufen, bestätigt Andreas von Deschwanden. Der SAC Engelberg will Irene und Livia Cotting von der Brunnihütte mindestens einen Pachtzins erlassen. Eine Erleichterung für die Hüttenwartinnen. Irene Cotting sagt:

«Allzu dick ist unser finanzielles Polster nicht.»

Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Auch der SAC Schweiz prüft eine Unterstützung der Hüttenwarte. Denn: 2,5 Prozent der Konsumations- und 15 Prozent der Übernachtungseinnahmen fliessen in einen zentralen Fonds für den Hüttenbau und -unterhalt, diese Einnahmen werden einbrechen. Ulrich Delang: «Wir haben einen Spendenaufruf gestartet und hoffen, genügend Mittel zu sammeln, um dieses Jahr den Hüttenwarten entgegenzukommen.»

