Musiker tauschen ihre Instrumente gegen Kochlöffel – die Bergsonne auf der Rigi soll zum Klanghotel werden Diesen Sommer übernehmen Musikstudenten das Hotel Bergsonne auf der Rigi. Tagsüber kochen und putzen sie, am Abend ertönt Musik. Auch künftig soll das Hotel als Konzertsaal dienen. Roseline Troxler 10.06.2020, 05.00 Uhr

Junge Musiker bei einem Konzert im Hotel Bergsonne auf der Rigi, von links: Dénes Antos, Livia Unternährer und Federico Pulina. Bild: PD

Das Hotel Bergsonne auf Rigi Kaltbad erwacht am Donnerstag zu neuem Leben. Der grüne Kantonsrat Urban Frye, der vor kurzem das Wirtepatent erlangte, hat das Haus gepachtet. Nun eröffnet er das Klanghotel, wie er es bezeichnet. Auf Anfrage erklärt der Luzerner Kulturvermittler und frühere Festivaldirektor:

«In der Innerschweiz gibt es immer mehr Hotels, die ab und an Konzerte veranstalten. Im Hotel Bergsonne gehen wir noch einen Schritt weiter: Das Hotel selbst wird zum Konzertsaal.»

Ziel sei es, dass Musiker gemeinsam mit Kollegen oder ihren Familien auf der Rigi Ferien machen, dort auch üben und im Speisesaal oder auf der Terrasse auftreten können. «Viele Musiker – auch aus der Topliga – haben sofort ihr Inte­resse bekundet. Das hat mich beflügelt», sagt Urban Frye. Er sieht das Hotel als «gehobene SAC-Hütte» und fügt hinzu: «Es gibt jeden Abend ein Alpen­menu und anschliessend klas­sische Konzerte.»

In der Coronakrise hatte der Pächter eine neue Idee

Urban Frye ist auch Besitzer der Music-Box in Luzern. Dabei handelt es sich um ein Wohn- und Arbeitshaus für junge Musikerinnen und Musiker. So erfuhr Frye auch von den Nöten der Studenten. «Viele Musiker sind derzeit mittellos, weil sie ihre Studentenjobs verloren haben und auch kaum auftreten können.» Während der Corona­krise wuchs das Klanghotel auf der Rigi in der Folge um eine weitere Komponente: Junge Musiker verbringen dort die Sommer­monate, helfen im Betrieb und musizieren abends gemeinsam. Frye stellt während dreier Monate gut 20 Musikstudenten in der «Bergsonne» an.

Ab Donnerstag werden also Pianisten, Geiger oder Klarinettisten den Kochlöffel schwingen und im Service mithelfen oder ein Fagottist, Flötisten und eine Harfenistin die Zimmer der Gäste machen.

Bild: PD

Begleitet werden die Studenten laut Frye von einem erfahrenen Hotel- und Küchenteam. Und der Kantonsrat der Grünen versichert: «Die Nachwuchstalente erhalten einen Stundenlohn gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag im Gastgewerbe. Auch für die Konzerte werden sie entlöhnt.»

Laufe das Hotel, sei es ein Nullsummenspiel

Frye bezeichnet das Projekt als «Investment in junge Leute» und führt aus: «Wenn wir genügend Hotelgäste haben, sind die drei Mo­nate für mich ein Nullsummenspiel.» Bei geringer Auslastung investiere er persönlich in das Projekt. Frye sagt aber: «Einige renommierte Musiker haben mir ideelle Unterstützung zugesichert und sich bereit erklärt, auch mal ohne Gage in der ‹Bergsonne› zu spielen.»

Bild: PD

Das Hotel Bergsonne verfügt über 20 Hotelzimmer. Der untere Stock wurde ausgebaut. Dort werden die Musikstudenten bis im September wohnen. Insgesamt machen 23 Musiker mit. Jeweils zwischen acht und zwölf Musikstudenten weilen gleichzeitig auf der Rigi.

Junge Pianistin ist gespannt auf Erfahrung in der Hotellerie

Mit von der Partie ist auch die 20-jährige Pianistin Athina Waser.

Sie freut sich sehr auf die Erfahrung: «Ich finde es eine super Idee, ein Hotel mit Musik zu verbinden. Und für mich bedeutet es eine tolle Gelegenheit, Geld zu verdienen und trotzdem Zeit zum Üben zu haben.» Denn damit harze es bei anderen Jobs oftmals. Vorfreude habe sie auch darauf, den Sommer in den Bergen zu verbringen:

«Ich freue mich, am Abend mit den Gästen zusammenzusitzen und Musik zu machen.»

Die junge Musikerin aus Hünenberg hat Erfahrung im Service, hat sie doch während eines Jahres als Aushilfe in einem Café gearbeitet. Die Hotellerie bedeute hingegen Neuland. «Ich bin gespannt auf den Einblick in diese Branche.» Am vergangenen Wochenende erhielten die Studenten in der «Bergsonne» eine erste Einführung.

Bild: PD

Und wie bereitet sich die Pianistin musikalisch auf das Projekt vor? «Sobald wir wissen, welche Musiker gleichzeitig in der ‹Bergsonne› sind, entscheiden wir, was wir spielen.» Es seien aber auch Soloauftritte und spontane Konzerte vorgesehen. «Und uns werden auch mal Gastmusiker und -musikerinnen auf der Rigi unterstützen.»

CEO der Rigi Bahnen gefällt die Idee

Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG, begrüsst das Projekt:

«Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass der Tourismus sich ständig neu erfindet.»

Das Klanghotel und das Musikprojekt seien darum eine Bereicherung. Laut Urban Frye will die ‹Bergsonne› auch mit musikalischen Initia­tiven wie den Rigi Musiktagen zusammenarbeiten.