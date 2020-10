Beromünster: Auffahrkollision zwischen drei Autos Am Montag ereignete sich auf der Luzernerstrasse ein Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt und begaben sich in ärztliche Kontrolle. 13.10.2020, 17.48 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Franken Bild: Luzerner Polizei

(pjm) Um 18.15 Uhr kam es auf der Luzernerstrasse am Montag zu einem Auffahrunfall. Laut der Luzerner Polizei fuhr eine Lenkerin Richtung Beromünster und wollte nach links in die Huebmattstrasse abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste die Frau ihr Auto anhalten. Ein hinter ihr fahrender Mann bemerkte dies und hielt ebenfalls an. Die Lenkerin eines dritten Fahrzeuges wurde von den stehenden Autos überrascht und fuhr in das Heck des zweiten Autos, woraufhin dieses in das vorderste Fahrzeug geschoben wurde.