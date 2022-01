Beromünster: Alle wollen mehr Demokratie, nur wie?

Initiative Kein Abstimmen an Gemeindeversammlungen mehr: Initiant und Gegner wollen mehr Demokratie in Beromünster – nur wie? Beromünster soll nicht mehr an der Gemeindeversammlung abstimmen, sondern nur noch an der Urne. Initiant Michael Estermann (65) erhofft sich dadurch eine höhere Stimmbeteiligung, Gegner Luca Boog (21) hingegen befürchtet den Verlust der Mitsprache. Niels Jost 31.01.2022, 05.00 Uhr

Die roten und gelben Plakate sind in Beromünster nicht zu übersehen. «Mehr Demokratie für alle» steht auf den einen, «Mitsprache verlieren?!» auf den anderen. Parolen wie diese dürften wohl alle «Möischterer» unterstützen. Doch was genau «mehr Demokratie» bedeutet und ob die «politische Mitwirkung» nicht schon heute gegeben ist, darüber gehen die Meinungen der 6713 Einwohnerinnen und Einwohner auseinander.

Michael Estermann (links) und Luca Boog mit Abstimmungscouverts vor dem Gemeindehaus in Beromünster. Bild: Dominik Wunderli (25. Januar 2022)

Das wird auch im Gespräch mit Michael Estermann und Luca Boog deutlich. «Es kann nicht sein, dass nur ein kleiner Teil der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Entscheidungen fällt, die alle betreffen», sagt Estermann. Er ist überzeugt:

«An der Urne ist die Stimmbeteiligung jeweils viel höher, die Abstimmung ist somit demokratischer.»

Estermann hat die Initiative «Mehr Demokratie für alle» lanciert, die am 13. Februar an die Urne kommt. Sie verlangt die Abschaffung der Gemeindeversammlung. Stattdessen soll über sämtliche Wahl- und Sachgeschäfte nur noch an der Urne abgestimmt werden. Im Vorfeld gäbe es eine Orientierungsversammlung, an der diskutiert, Anregungen angebracht sowie Umfragen unter den Anwesenden gemacht werden könnten, um die Vorlagen mehrheitsfähig zu machen, so Estermann.

Mit «mehr Demokratie» habe das nichts zu tun, findet hingegen Luca Boog, der gegen die Initiative kämpft. «Anders als an einer Orientierungsversammlung können an einer Gemeindeversammlung Anträge gestellt und so die Vorlagen abgeändert sowie Einsprachen verhandelt werden», sagt Boog und ergänzt:

«Demokratie ist mehr als nur Ja oder Nein an der Urne. Es geht darum, miteinander zu diskutieren und erst dann abzustimmen.»

Graben zwischen den «Etablierten» und der Opposition

Die Diskussion mit Estermann und Boog zeigt exemplarisch, wie es derzeit um das politische Klima in Beromünster steht. Estermann, 65, parteilos und pensionierter Pilot, fühlt sich wie viele der 1141 Personen, welche die Initiative unterschrieben haben, nicht gehört vom Gemeinderat. Dieser besteht derzeit aus drei Mitgliedern der Mitte und zwei FDPlern. Luca Boog hingegen, 21, Mitglied der Mitte-Parteileitung in Beromünster und aktiv in mehr als fünf lokalen Vereinen, stört sich ab der Fundamentalkritik, die vor der Abstimmung zur Ortsplanungsrevision im Jahr 2020 anonym aufgekommen ist und sich seither gegen alle grossen Geschäfte der Gemeinde richtet.

Es scheint, als bestünde ein Graben zwischen den etablierten politischen Kräften und der Opposition, die aus einem losen Gebilde aus SVP und Parteilosen wie auch SP und Grünen besteht. Dies nehmen auch Estermann und Boog so wahr. «Die politische Debatte ist festgefahren», sagt Ersterer, «die Fronten sind verhärtet», findet letzterer.

Einigkeit darüber, dass sich aktuelle Situation verbessern soll

Einig sind sich die beiden auch dahingehend, dass sich daran – unabhängig von der Initiative – etwas ändern müsse. Nur wie? Michael Estermann wünschte sich eine bessere Kommunikation der Behörden, zum Beispiel via Newsletter, eigenen Gratis-Mitteilungsblatt oder soziale Medien; dies allerdings mehr für die jüngeren Semester, wie er anfügt. Luca Boog würde vielmehr bei der Gemeindeordnung ansetzen, wie dies auch der Gemeinderat noch in der laufenden Legislatur beabsichtigt zu tun. Der Jungpolitiker könnte sich vorstellen, dass man die Schwelle für Kredite oder Einzonungen senken würde und somit die Vorlagen schneller automatisch an die Urne kämen, aber dennoch über Anträge und Einsprachen debattiert werden könnte.

Mehr Demokratie wünschen sich also beide. Wie diese in Beromünster geschaffen werden soll, zeigt sich am 13. Februar.