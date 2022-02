Beromünster Die Urnenabstimmung über die Gemeindeinitiative findet statt Der Luzerner Regierungsrat hat eine Stimmrechtsbeschwerde abgewiesen, die verlangte, die Abstimmung zu verschieben. 11.02.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Beromünster kann die Urnenabstimmung über die Gemeindeinitiative am Sonntag, 13. Februar, durchführen. Dies teilt die Gemeinde mit.

Das Gemeindehaus von Beromünster. Bild: Dominik Wunderli (15. Oktober 2021)

Ein Initiant der Gemeindeinitiative hatte beim Regierungsrat Stimmrechtsbeschwerde gegen die Informationen des Gemeinderates im Vorfeld zur Abstimmung eingereicht. Darin stellte er den Antrag, die angeordnete Urnenabstimmung vom 13. Februar aufzuheben und zu wiederholen (wir berichteten). Der Regierungsrat hat die Beschwerde und den Antrag nun abgewiesen.

Videos mit untergeordneter Bedeutung

In seinem Entscheid hält er unter andere fest, dass die Stimmberechtigten gestützt auf die ausführliche Abstimmungsbotschaft sowie den öffentlichen Meinungsbildungsprozess objektiv in der Lage seien, sich eine hinreichende und sachbezogene Meinung über den Abstimmungsgegenstand und die Argumente für oder gegen die Initiative zu bilden, heisst es in der Mitteilung. Dabei sei den vom Beschwerdeführer auch gerügten Videos der Gemeinde, welche auf Anordnung des Justiz- und Sicherheitsdepartements entfernt wurden, eine untergeordnete Bedeutung zugekommen. Somit seien keine schwerwiegenden Mängel erkennbar, welche die Verschiebung der Abstimmung vom 13. Februar rechtfertigen würden. (sb)