Beromünster Nach einer Kollision zwischen einem Auto und Traktor sucht die Polizei Zeugen In Neudorf sind ein Auto- und ein Traktorfahrer zusammengestossen. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen. 13.04.2021, 11.25 Uhr

Die Unfallgründe sind noch unklar. Bild: Luzerner Polizei

(zgc) Am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr ist ein Auto auf der Luzernerstrasse von Beromünster Richtung Neudorf unterwegs gewesen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam es im Gebiet der Liegenschaft Ziegelmoos aus noch ungeklärten Gründen zu einer massiven Auffahrkollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Traktor. Beim Unfall wurde niemand verletzt.