Beromünster Ukrainische Flüchtlinge warten auf Geld vom Kanton Luzern – private Gastgeberin muss wochenlang für Unterstützung aufkommen Bettina Elmer aus Beromünster hat sieben ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Vom Kanton wünscht sie sich mehr Tempo und raschere Hilfe. Reto Bieri Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Viele ukrainische Geflüchtete sind in der Schweiz bei Privaten untergekommen. Bettina Elmer aus Beromünster hat gleich sieben Personen aufgenommen. Möglich ist das, weil ihr mehrhundertjähriges Haus mitten im Flecken genügend Zimmer hat und die Besitzerin, die Korporation Beromünster, einverstanden ist. In drei Räumen im obersten Stock leben nun zwei ukrainische Mütter mit je zwei Kindern. Zwei weitere Frauen aus der gleichen Fluchtgruppe sind in einer anderen Wohnung der Korporation untergekommen.

Bettina Elmer mit ihren Buben Corsin (Mitte) und Noel. Seit zwei Monaten teilen sie ihr Zuhause mit sieben ukrainischen Gästen. Bild: Dominik Wunderli (Beromünster, 10. Mai 2022)

Geflüchtet sind die neun Ukrainerinnen Anfang März aus Krywyj Rih. Direkt angegriffen wurde die Grossstadt im Süden der Ukraine damals zwar nicht. Wegen ständigem Fliegeralarm lebten sie eine Woche lang fast nur im Keller, ein normaler Alltag war nicht mehr möglich. Über eine Facebook-Gruppe kam der Kontakt zwischen Bettina Elmer und der Gruppe zu Stande, die Mitte März in die Schweiz gelangte.

Kurze Zeit später gab der Bund bekannt, dass er den Kantonen pro ukrainischem Flüchtling 1500 Franken bezahlt. Doch bei diesen kommt das Geld nicht an, zumindest nicht rasch genug, kritisiert Bettina Elmer. «Seit bald zwei Monaten warten meine ukrainischen Gäste auf finanzielle Unterstützung», sagt Elmer. Sie könne verstehen, dass die Situation für die Behörden anspruchsvoll sei. Dennoch wünscht sich die 36-jährige Mutter von zwei Söhnen mehr Tempo.

So habe der Anmeldeprozess – in Bern Schutzstatus S beantragen, beim Kanton den Ausländerausweis anfordern, um anschliessend ein Bankkonto eröffnen zu können – fast einen Monat gedauert. «Und es hat nur geklappt, weil ich mehrmals angerufen und E-Mails geschrieben habe», sagt Elmer. Dabei habe die Zeit gedrängt, da eine der Mütter eine Jobzusage hatte.

Flüchtlinge konnten ukrainisches Geld nicht umtauschen

Gut findet Elmer, dass der Kanton früh einen Sozialdienst für Geflüchtete in finanzieller Not eingerichtet hat. Ende März gelangten die Ukrainerinnen dorthin. Doch sie mussten mit leeren Händen zurück nach Beromünster reisen. Der Beamte habe gesagt, sie sollten ihr ukrainisches Geld, umgerechnet rund 150 Franken, umtauschen. Nur: «Keine Bank macht das», sagt Bettina Elmer. Da fehle ihr das «Gspüri» für die Situation der Geflüchteten und was es heisst, ohne Geld auskommen zu müssen:

«Sie sind wortwörtlich nur mit ihren Kleidern am Leib und einem Rucksack angekommen.»

Tatsächlich zeigen sich andere Kantone hilfsbereiter; in Nidwalden oder Zug erhalten Flüchtlinge rasch finanzielle Hilfe.

In den vergangenen Wochen hat Bettina Elmer die Geflüchteten finanziell unterstützt. «Ich kann zum Glück auf grosse Solidarität aus meinem Umfeld zählen – aber auch Personen, die ich gar nicht kenne, haben grosszügige Geld- und Sachspenden geleistet.» Etwa 4000 Franken hätten sie bislang ausgegeben, das meiste für Essen und Kleider. Eines der Kinder hat zudem das Smartphone verloren. «Wir konnten für 50 Franken ein Occasionsgerät organisieren. Ein Handy ist kein Luxus, da die Kinder es in der Schule wegen der Übersetzungsapps brauchen», erklärt Elmer.

Beitrag reicht kaum zum Leben

Zu ihrem Engagement hat Elmer nicht nur positive Rückmeldungen erhalten:

«An der Berufsschule, wo ich unterrichte, zeigte jemand wenig Verständnis dafür, dass man Flüchtlingen einfach so 1500 Franken gibt.»

Ihr sei es deshalb wichtig aufzuzeigen, dass von diesem Betrag nur ein Teil bei den Ukrainern ankommt. So erhält eine Mutter inklusive zwei Kindern 580 Franken pro Monat. «Damit können sie kaum genug Essen kaufen, geschweige denn Kleider.»

Eine gute Nachricht gab es Anfang dieser Woche: Für zwei der Frauen ist das Geld nun eingetroffen, je 370 Franken pro Monat. Zudem haben die beiden ukrainischen Mütter eine Arbeitsstelle gefunden, als Flight-Attendant und als Reinigungsfachfrau. Vorläufig können alle bei Bettina Elmer wohnen bleiben.

Doch mit Beginn der kalten Jahreszeit möchte sie noch höchstens eine Familie beherbergen. Das werde wohl nicht einfach. «Die beiden sind alleinerziehend, arbeiten in Tieflohnberufen, zudem ist günstiger Wohnraum rar.» Die beiden seien aber sehr motiviert, würden Deutsch lernen und wollen in den nächsten Monaten Geld ansparen, so Elmer:

«Sie blicken nach vorne, denn sie sind realistisch genug zu erkennen, dass sie wohl noch länger nicht in die Heimat zurückkehren können.»

Um so wichtiger sei es deshalb, aufs Tempo zu drücken und diese Menschen rasch zu integrieren.

Überbrückungshilfe beträgt zehn Franken pro Tag

Laut Silvia Bolliger, Leiterin der kantonalen Dienststelle Asyl- und Flüchtlinge, hätten die beiden Mütter, die bei Elmer wohnen, mittlerweile das Geld erhalten. Der Grund für die Verzögerung seien fehlende Unterlagen seitens der Gesuchstellenden gewesen.

Bolliger bedauert, wenn beim Sozialdienst nicht alles reibungslos verlaufen sei. Es handle sich in der Regel um Einzelfälle. «Wir mussten den zusätzlichen Sozialdienst rasch aufbauen und neue Leute einschulen.» Wenn sich Geflüchtete in finanzieller Not befänden, werde ihnen eine Überbrückungshilfe von zehn Franken pro Tag und Person ausbezahlt. «Solche Auszahlungen haben wir sehr viele vorgenommen.» Der Umtausch von ukrainischem Geld werde nicht systematisch verlangt.

Bei den 1500 Franken pro Monat und Flüchtling handle es sich um eine Globalpauschale des Bundes und nicht um einen fixen Betrag, die jede Person zugute hat, erklärt Bolliger.

«Wenn zum Beispiel jemand eine Krankheit hat, benötigt man mehr Geld, bei anderen Personen braucht es weniger.»

Mit den 1500 Franken wird einerseits der Grundbedarf gedeckt, wie Lebensmittel oder Hygieneartikel. Dafür rechnet der Kanton mit einem monatlichen Betrag von 421 Franken. Weitere Kostenpunkte sind Krankenversicherung, Miete, Aufwand für Betreuung und Strukturen sowie sogenannte situative Leistungen wie Brillen oder Schulartikel. Aktuell sind im Kanton Luzern knapp 1900 ukrainische Flüchtlinge registriert. Davon sind laut Bolliger rund die Hälfte privat platziert.

