Weltrekord: Beromünster präsentiert die grösste Hose der Welt

Weltrekord 70 Meter lang und 40 Meter breit: In Beromünster wurde die grösste Hose der Welt genäht Beromünster präsentierte am Sonntag einen Weltrekord in der Form einer 700 Kilogramm schweren Hose. Mit der Aktion soll auf die Plastikverschmutzung aufmerksam gemacht werden.

Rund zwei Millionen Nadelstiche waren nötig bei der Herstellung der grössten Hose der Welt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (20. Juni 2021)

«Langsam!» «Aufpassen!» «Warten!» Xwendekar Kelesh wuselte über die Wiese am Fuss der Schanz, gab Anweisungen, mahnte zur Vorsicht, kam mächtig ins Schwitzen. Der 44-jährige Kurde, der nach der Flucht aus Syrien vor zehn Jahren mit seiner Familie in Beromünster eine neue Heimat gefunden hat, war der Taktgeber des Weltrekordversuchs. Mit der Hilfe von Kollegen aus dem Turnverein nähte der Profischneider seit vergangenem November die grösste Hose der Welt.

Am Sonntag wurde das 70 Meter lange, 40 Meter breite und 700 Kilogramm schwere Kleidungsstück aus weisser Baumwolle in einem festlichen Akt von 100 Helfern auf Holzpflöcken durch das Dorf getragen und anschliessend im Gras ausgerollt. Um 12.30 Uhr war es soweit, das Publikum applaudierte, sah die Hose in voller Grösse liegen – inklusive des 16 Meter langen Reissverschlusses und dem Knopf von einem Meter Durchmesser.

Die grösste Hose der Welt wurde am Sonntag durch Beromünster getragen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (20. Juni 2021) Rund 80 bis 110 Erwachsenen und Kindern packten mit an. Bild: Urs Flüeler / Keystone (20. Juni 2021) Die Kadettengruppe aus Beromünster bei ihrer Show anlässlich der Präsentation der grössten Hose der Welt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (20. Juni 2021) Genäht wurde die Hose von Xwendekar Kelesh aus Syrien. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Beromünster, 20. Juni 2021) Die grösste Hose der Welt ist 70 Meter lang und 40 Meter breit.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Beromünster, 20. Juni 2021) Der Reissverschluss weist eine Länge von 16 Metern auf.

Bild: Urs Flüeler / Keystone (Beromünster, 20. Juni 2021)

Mit nur einer Nadel genäht

Doch wie kommt man auf eine solche Idee? «In Damaskus war ich ein bekannter Schneider, ich habe das Geschäft von meinem Vater übernommen», erzählt Kelesh, der von allen «Kali» gerufen wird.

«2006 las ich erstmals ein Guinnessbuch der Rekorde auf Arabisch. Normale Leute machen darin spezielle Sachen, also sagte ich mir: Wieso nicht auch ich? Ich wollte schon immer etwas Grosses tun.»

In Patrick Curschellas, Präsident der Männerriege des STV Beromünster, fand er einen Mitstreiter, der fortan als Manager seines Traums auftrat.

«Die Vorgehensweise ist eine andere als bei einer kleinen Hose. Es ist so, als ob man beim Haus zuerst eine Wand ganz rauf ziehen würde, dann die nächste, ehe man den Boden betoniert», erklärt Kelesh, der in Emmenbrücke und Küssnacht je ein Nähatelier betreibt. Für die zwei Millionen Stiche zur Herstellung der 5760 Meter langen Naht brauchte er nur eine normale Nähmaschine, ja sogar nur eine Nadel, wie er mit einem stolzen Schmunzeln anmerkt.

Erlös soll dem Naturschutz zugutekommen



Ein Ingenieurbüro hat die Superhose anschliessend vermessen, zwei Zeugen bestätigten den gelungenen Weltrekord ebenso wie Fotos und Videos, die bis zum 1. August nach London zum Sitz der Guinness World Records geschickt werden müssen. In der nächsten Ausgabe soll Beromünster dann ein Teil des Weltrekordbuchs sein.

Die Hose selbst, die einem 185 Meter grossen Menschen tipptopp passen würde, ist derweil bereits Geschichte, noch am Sonntag wurde sie auf der Wiese in ihre Einzelteile zerlegt. Daraus sollen nun 12'000 Stofftaschen entstehen, womit die Aktion auch einen ideellen Wert erhält. «Damit können wir auf die Plastikverschmutzung unserer Welt aufmerksam machen», sagt Curschellas. Der Erlös soll dem Umweltschutz gespendet werden. Im Dorf selbst wird dann nur noch der Knopf an das historische Unterfangen erinnern, möglicherweise wird er im Busbahnhof künftig die Reisenden begrüssen.