Bewerbungsgespräch: Tipps vom Profi

Berufsbildungsmesse Zebi Luzern «Es geht darum, einander kennen zu lernen»: So wird das erste Bewerbungsgespräch zum Erfolg An der Zentralschweizer Berufsbildungsmesse können sich Jugendliche in Bewerbungsgesprächen üben. Wir waren beim Bewerbungs-Training dabei, und haben erfahren, warum die Vorbereitung mitunter das Wichtigste ist – und wie man schon zu Beginn des Gesprächs einen guten Eindruck macht. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 11.11.2021, 19.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Üben das Bewerbungsgespräch: Bria Pentchev (links) und Berater Aytac Yalcin. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. November 2021)

Auch dieses Jahr will die Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi Jugendlichen bei der Frage der Berufswahl mit Rat und Perspektive zur Seite stehen. Für angehende Berufstätige kann gerade auch das Bewerbungsgespräch bei potenziellen Arbeitgebern für Kopfzerbrechen Sorgen. In der Halle 2 der «Zebi» bietet die Initiative LPLUS deshalb Jugendlichen an, Bewerbungsgespräche zu üben. Am Stand können Interessierte sich Berufsbildnerinnen und Personalleitern aus verschiedenen Unternehmen gegenüber setzen und ein Bewerbungsgespräch durchspielen. Danach erfahren sie, was noch zu verbessern ist und bekommen wichtige Tipps mit auf den Weg.

Was macht also ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch aus? Stefan Haas, Geschäftsleiter von LPLUS, betont, dass es nicht einfach darum geht, das Gespräch «zu bestehen»: «Viele fragen sich gar nicht, wozu ein Bewerbungsgespräch eigentlich da ist. Es ist nicht wie eine Prüfung, bei der die Bewerberinnen und Bewerber eine bestimmte Punktzahl erreichen müssen.» Vielmehr sei wichtig, zu erkennen, ob die Zusammenarbeit stimmen könnte.

«Es war auch ein gutes Gespräch, wenn man danach merkt, dass es nicht passt. Wenn man dies aber erst nach einem Lehrjahr merkt, haben alle verloren»

, erklärt Haas. «Es geht darum, einander kennen zu lernen.»

Die Initiative LPLUS Die Initiative LPLUS, die als Teilprojekt der im Jahr 2005 gegründeten Unternehmergruppe Wettbewerbsfähigkeit (UGW) entstanden ist, hat zum Ziel, der Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz mit einem freiwilligen, unternehmerischen Effort entgegenzuwirken. Die Initiative zielt darauf ab, Unternehmer und Manager zu motivieren, Raum für zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze für die Jugend zu schaffen. (sre)

Die Vorbereitung muss stimmen

Nicht zu vernachlässigen ist bei einem Bewerbungsgespräch die Vorbereitung – das «A und O», wie Stefan Haas sagt. Dabei seien drei Punkte vor dem Gespräch besonders wichtig. Erstens soll man sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen. Wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Stärken und meine Schwächen? «Letzteres kann manchmal auch etwas weh tun», gibt Haas zu. «Aber es gehört dazu.»

Zweitens müsse man das Berufsbild ganz genau anschauen: Was muss ich tun? Was muss ich können? Kann ich in der Gewerbeschule bestehen? Auch hier gilt es zu ermitteln, ob dieser Beruf auf Dauer zu einem passt.

Drittens sei der Arbeitgeber beziehungsweise das Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Wie funktioniert dieser Betrieb? Und was kann ich hier lernen? «Wenn ich diese drei Sachen gemacht habe, dann kann ich eigentlich alle Fragen in einem Gespräch beantworten», so Haas.

David Koch (links) bekommt Tipps von Michael Schaub, Recruiter von Emmi Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. November 2021)

Diese Tipps gilt es zu beachten

So weit, so klar. Doch ein paar ganz konkrete Tipps möchten wir nun doch noch hören. Was soll man denn am besten anziehen? «Die Kleidung sollte stufengerecht sein. Bankangestellte kleiden sich anders als Maurer.» Grundsätzlich könne gute Kleidung Schwächen allerdings nicht überdecken. Und dennoch – «die Schuhe gehen oft vergessen», räumt Haas ein. «Sie müssen nicht neu sein, aber sauber. Vor allem die zurzeit angesagten weissen Turnschuhe.»



Und welche No-Gos gilt es zu vermeiden? «Es gilt, die Umgangsformen zu respektieren. Man sollte nicht duzen, ohne dass einem dass Du angeboten wurde. Das Handy sollte man zudem am besten zu Hause lassen.» Keine Fragen zu haben, kommt meist auch nicht gut an. «Am Schluss wird sich oft bei einem erkundigt, ob man noch Fragen hat. Dies zu verneinen, ist keine gute Idee», so Haas. «Es bekundet Desinteresse.»

Haas betont jedoch auch, dass es keinen Eins-zu-Eins-Lösungsschlüssel gibt für das perfekte Bewerbungsgespräch:

«Man sollte einfach authentisch bleiben und zu sich stehen – auch was Schwächen anbelangt.»

Diese könne man mitteilen, und im Idealfall begründen. Ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch ist also eine Frage der Authentizität und Vorbereitung. Einen konkreten Tipp möchten wir von Stefan Haas aber noch wissen. «Okay, ein Geheimtipp: zu Beginn, gerade wenn man noch etwas nervös ist, kann es sehr viel Eindruck machen, wenn man gleich Stift und Block zum Schreiben aus der Tasche holt. Man kann sich sogar vorher schon einige Dinge, zum Beispiel Fragen, darauf notieren – quasi wie ein Spickzettel.»

Die diesjährige Zentralschweizer Berufsbildungsmesse findet vom 11. November bis am 14. November im Luzerner Messegebäude statt. Mehr Infos gibt es hier: www.visit.zebi.ch/de



Für das Bewerbungsgesprächstraining von LPLUS kann man sich hier anmelden: www.zebi.ch/de/grundbildung/schuelerbewerbung

Video: Tele 1