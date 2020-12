Berufsmeisterschaften «Es kostete mich einiges an Nerven» – Luzerner Goldmedaillengewinnerin Vera Stocker blickt auf einen intensiven Wettkampf zurück Vera Stocker gewinnt an den Schweizer Berufsmeisterschaften die Goldmedaille. Die 19-jährige Gunzwilerin überstand bange Momente. Stephan Santschi 08.12.2020, 12.00 Uhr

«Mein Ziel war es, vorne dabei zu sein. Dass ich gleich gewinnen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich war überglücklich, konnte es lange gar nicht glauben.» Vera Stocker, die 19-jährige Gunzwilerin, überraschte sogar sich selbst, als sie an den Swiss Skills Championships, der Schweizer Meisterschaften der Berufsleute, in ihrer Kategorie die Goldmedaille gewann.

Vera Stocker bei der Herstellung von Praliné und Weihnachtsgebäck bei ihrem Arbeitgeber, der Bäckerei Willi in Sempach.

Bild: Pius Amrein (4. Dezember 2020)

Stocker schloss im Sommer ihre dreijährige Lehre zur Bäckerin-Konditorin ab und fand daraufhin Aufnahme ins 12-köpfige Teilnehmerfeld. Die junge Frau erzählt und lacht:

«Ich dachte nach dem Wettkampf, dass dies und das nicht perfekt war. Als ich dann alle Kreationen auf dem Tisch angeschaut habe, war ich aber schon sehr zufrieden.»

Der Weg auf das oberste Podest war anstrengend. Stocker, die beim TSV Rothenburg dem Hürdenlauf frönt, hatte auch an den Swiss Skills Hindernisse zu überwinden. Hergestellt werden mussten Produkte aus verschiedenen Gruppen – neben dem Schaustück waren dies Brote, Kleinbrote, Hefesüssteig, tourierter Teig und Snacks. Bewertet wurden Geschmack, Aussehen, Hygiene, Zeit, Ausstellung und die dazu verfasste Dokumentation mit den Rezepten. «Das Schaustück war am schwierigsten, so etwas hatte ich noch nie gemacht.»

Malheur sorgt für Zeitüberschreitung

Drei Monate bereitete sie sich vor, anfänglich übte sie zwei Mal pro Woche, später sogar dreimal. «Ich sammelte Ideen, schaute, was funktioniert. Meine Ausbildnerinnen haben mir sehr geholfen, ohne sie wäre es nicht gegangen. Und beim Schaustück konnte ich auf die Unterstützung meines Berufschullehrers zählen», erzählt Stocker, die im Café Koller in Sursee die Lehre absolviert hat. Alles stand dabei im Zeichen des übergeordneten Themas «China», da die World Skills, die Weltmeisterschaften der Berufsleute, 2022 in Schanghai stattfinden. Der Wettkampf am Richemont Kompetenzzentrum in Luzern erstreckte sich über drei Tage. «Am ersten Tag konnte ich meinen Zeitplan nicht gut einhalten, ich musste viel improvisieren», erzählt Vera Stocker. Tag zwei verlief wie am Schnürchen, bis ihr 30 Minuten vor Schluss ein Malheur unterlief. «Die Kokos- und Mangobuttercrèmes für die tourierten Teige waren aussen weich, innen aber noch hart. Bevor ich sie aufrühren konnte, musste ich sie mit dem Bunsenbrenner erwärmen und abkühlen.» Als Konsequenz überzog sie etwas die Zeit, was mit einem Punkteabzug geahndet wurde.

Bild: Pius Amrein (4. Dezember 2020)

Am heikelsten aber war, wie erwähnt, das Schaustück aus Hefe- und Sirupteig, das eine Grösse von 60 bis 80 Zentimeter haben musste. Vera Stocker fabrizierte einen Ring aus Brot, stäubte mit Kakaopulver Drachenköpfe darauf. Drum herum kreierte sie die Chinesische Mauer, darauf setzte sie einen Tempel mit einem rostigen Dach und einem Drachen. «Der Aufbau kostete mich einiges an Nerven. Der Brotboden, den ich im Vorfeld hergestellt hatte, war wegen der veränderten Luftfeuchtigkeit verbogen», erzählt Stocker, und schmunzelnd fügt sie an: «Mit Blättern aus Hefeteig habe ich die Lücke in der Mauer, die wegen des gewölbten Bodens nicht mehr genau zusammenpasste, versteckt.» Das Schaustück, das nicht zum Verzehr gedacht war, machte schliesslich einen prächtigen Eindruck.

Teilnahme an World Skills noch nicht bestätigt

Richtig fein waren derweil die süssen und salzigen Produkte, die sie aus touriertem Teig herstellte: ein rotes Gipfeli mit Mangobuttercrème-Füllung, ein Carré mit Granatapfel und Kokosbuttercrème und eine Wasabiblume mit grünen Teigschichten. Dazu gesellten sich diverse Brote, Hefesüssteiggebäcke, ein Curry-Sandwich mit Thaigemüse und Tofu sowie Frühlingsrollenquiches. Als Nächstes stehen nun die World Skills im Fokus, für die Stocker qualifiziert wäre. «Im Januar wird unser Berufsverband über eine Teilnahme entscheiden.» Im Alltag wirkt sie nun in der Willi Beck in Sempach, wo sie ein Praktikum mit anschliessender Zusatzlehre als Confiseurin absolviert.

«Irgendwann würde ich gerne in die Westschweiz oder ins Ausland gehen, jeder Betrieb arbeitet auf ganz andere Weise.»

Sie liebt es, eigene Produkte zu kreieren, und möchte sich weiter verbessern. «Ich will zeigen, was ich kann.» So wie an den Swiss Skills 2020.