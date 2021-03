Berufsmode Die Chefin von «Schübe-Oehrli» verlässt das Emmen Center – und geniesst die flexiblen Arbeitszeiten Sylvia Kiener-Erculiani ist Geschäftsführerin der Oehrli AG, einer über 100-jährigen Luzerner Traditionsfirma. Sie verkauft Berufskleider – etwa für Service- oder Medizinpersonal. Nun eröffnet sie ein neues Geschäft. Text: Sandra Monika Ziegler, Bilder: Manuela Jans-Koch 13.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Nach über 40 Jahren im Emmen Center startet das Unternehmen mit dem Verkaufsgeschäft in Emmenbrücke neu an der Schachenstrasse 10a. An dieser Adresse sind bereits der Grosshandel, die Verwaltung, die hauseigene Stickerei und das Atelier untergebracht. Geschäftsführerin Sylvia Kiener-Erculiani (64) ist bereits seit Wochen auf Draht, denn die Verkaufsfläche ist hier dreimal grösser als sie im Emmen Center war. «Eine einmalige Chance, das ganze Angebot von Berufskleidung wie etwa für Gastro, Pflege, Medizin und Workwear für Handwerker samt dem passenden Schuhwerk zu präsentieren», freut sie sich.