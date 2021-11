Luzerner Polizei will sich 840 neue iPhones zulegen

Fussball Entscheid gefallen: Schweizer Fussballfans sollen ab neuer Saison nur noch mit ID ins Stadion

Tickets für den Schweizer Spitzenfussball gibt es in den Stadien der Super League künftig nur noch in personalisierter Form. Das hat die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren am Freitag entschieden.