Beschaffung: Drei Softwarefirmen profitieren vom Kanton Luzern

Beschaffungen Die lukrativsten Aufträge der Luzerner Dienststelle Steuern gehen an drei Firmen Aufträge im Wert von rund 2,8 Millionen Franken hat die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern in den letzten drei Jahren vergeben. Sie gingen zu einem grossen Teil an drei alte Bekannte. Die Dienststelle sieht darin kein Problem: Eine gewisse Abhängigkeit von den Herstellerfirmen lasse sich nicht vermeiden. Christian Glaus 17.06.2021, 05.00 Uhr

Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern vergibt nur wenige Aufträge. Und wenn sie das tut, dann oft ohne öffentliche Ausschreibung an bisherige Anbieter. Dies zeigt die Beschaffungsstatistik, welche alle Dienststellen führen und während dreier Jahre aufbewahren müssen. Unsere Zeitung hat Einsicht in diese öffentlich zugänglichen Statistiken verlangt. Die letzte öffentliche Ausschreibung der Dienststelle war 2011 erfolgt.

Das Beschaffungsrecht schreibt vor, dass Aufträge mit einem Wert von über 250'000 Franken öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Es nennt allerdings zahlreiche Ausnahmen, etwa, wenn der Wechsel eines Anbieters unverhältnismässig hohe Kosten verursachen würde. Auf solche Ausnahmen berief sich die Dienststelle bei der Weiterentwicklung der Steuersoftware. Unter Beschaffungsexperten wirft dies Fragen auf. Dies auch deshalb, weil der Grundauftrag nicht ausgeschrieben wurde (wir berichteten).

Zurück zur Beschaffungsstatistik: Gemäss dieser vergab die Dienststelle Steuern in den vergangenen drei Jahren Aufträge mit einem Gesamtwert von 2,78 Millionen Franken:

Aufträge mit einem Wert von 1,94 Millionen Franken gingen an die Krienser Firma KMS. Davon 1,84 Millionen Franken für ein neues Modul für ihre Veranlagungssoftware. Die jährlichen Folgekosten werden mit 240'000 Franken beziffert. Der Auftrag gehört zum Projekt Luval, mit welchem das Schatzungswesen vereinfacht werden soll. Der zweitgrösste Auftrag war die Erneuerung der Steuersoftware. Dieser ging 2019 an die Information Factory in Zürich, welche die Software seit rund 15 Jahren entwickelt. Die neue Version brachte aufgrund vieler Fehler einige Steuerzahler an den Rand der Verzweiflung (siehe Box).

Version 16 der Steuersoftware soll stabil laufen Die neue Steuersoftware für natürliche Personen ist als Pannensoftware in Verruf geraten. Nun schreibt Yasmin Kunz, Sprecherin des Luzerner Finanzdepartements, auf Anfrage: «Die Deklarationslösung läuft stabil. Am 25. Mai wurde eine neue Version veröffentlicht, mit welcher ein paar letzte Optimierungen realisiert wurden.» Gemäss Beschreibung auf der Website wurde unter anderem die Berechnung der Familienbesteuerung korrigiert. Ausserdem gab es diverse Optimierungen: etwa beim Import des E-Steuerauszugs oder beim Erfassen von Schenkungen und Erbschaften. Aktuell ist nun Version 1.16. Kunz: «Weitere Versionen sind nicht mehr geplant.»

Bekannt ist, dass die Erneuerung der Steuersoftware für natürliche Personen 215'000 Franken kostete. Ebenfalls bekannt ist, dass der Kanton pauschal 38'000 Franken für den Betrieb des Helpdesks zahlte. In der Beschaffungsstatistik werden die Kosten für die Software nun aber mit 244'000 Franken beziffert. Darin enthalten ist die Integration des neuen E-Steuerauszugs der Banken.

Softwarefirma erhält mehrere Einzelaufträge

Und wie die Beschaffungsstatistik zeigt, hat die Information Factory in den vergangenen zwei Jahren weitere Aufträge erhalten. Dazu gehören eine Scan-App (60'000 Franken), ein Tool für die Quellensteuerabrechnungen von Firmen (100'000 Franken) oder Jahresanpassungen an der Steuersoftware (42'000 Franken). Insgesamt erhielt die Firma 2019 und 2020 Aufträge im Wert von 516'000 Franken.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, konnte sie für die Dienststelle Steuern Arbeiten im Gesamtwert von über einer Million Franken erbringen. Bereits 2015 hatte sie den Zuschlag für die Weiterentwicklung der damaligen Steuersoftware erhalten. Diese freihändige Vergabe mit einem Wert von 514'000 Franken wurde damals im Kantonsblatt publiziert, jedoch von Konkurrenzfirmen nicht angefochten.

Ein anderes Beispiel: Nach einer öffentlichen Ausschreibung hat die Krienser KMS AG den Auftrag erhalten, eine Veranlagungssoftware für die Steuerämter zu entwickeln. Den Zuschlag erhielt sie 2008 – die KMS war die einzige Anbieterin. Gerechnet wurde mit Investitionskosten von 11,5 Millionen Franken und Betriebskosten von rund 7,5 Millionen für die ersten zehn Jahre. Diese zehn Jahre sind vergangen und die KMS erhält weiterhin sogenannte Folgeaufträge. Alle wurden freihändig vergeben.

Programm wird auch nach 20 Jahren weiterentwickelt

Bereits gut 20 Jahre zurück liegt der Auftrag, welche die Firma Imageware nach einer öffentlichen Ausschreibung erhalten hatte. Das Preisschild für eine «EDV-Standardapplikation für die Dokumentenverwaltung und Archivierung» zeigte damals 430'000 Franken. Die Folgeaufträge summieren sich seither, selbst wenn die jeweiligen Kosten vergleichsweise tief sind.

Eine Dienststelle, drei Dienstleister, eine Gemeinsamkeit: Einmal zum Handkuss gekommen, können sich die Firmen immer wieder über neue Aufträge freuen. Das bestätigt so auch das Finanzdepartement. Es handle sich ausschreibungsrechtlich um Einzelvorhaben, die «nicht kausal zusammenhängen». Ein Fehlverhalten liege nicht vor. Als Grund für die Vergabe von Folgeaufträgen über einen langen Zeitraum schreibt das Departement: «Das hat damit zu tun, dass es auf dem Schweizer Markt nicht immer Konkurrenzprodukte gibt oder weil die Investitionskosten sowie das Projektrisiko bei einem Produktewechsel unverhältnismässig gross wären.» Gerade bei komplexer Individualsoftware seien längere Zyklen für die Neuausschreibung üblich. Standardprogramme würden in der Regel in kürzeren Abständen neu ausgeschrieben.

Nach fünf bis zehn Jahren sollte Neuausschreibung erfolgen

Kann ein System beliebig lang weiterentwickelt werden? Der Ermessensspielraum für öffentliche Auftraggeberinnen sei sehr gross, sagt Nicolas Diebold, Ordinarius für öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Uni Luzern. Die Maximaldauer für Folgeaufträge betrage «in der Regel fünf bis zehn Jahre». Ausnahmen seien möglich, wenn ein Anbieterwechsel im Verhältnis zum Auftragsvolumen zu einem grossen technischen, finanziellen und betrieblichen Aufwand führen würde. Aber Diebold betont:

«Werden Folgeaufträge länger als zehn Jahre ohne Ausschreibung vergeben, sind die Anforderungen an die Begründung sehr hoch.»

Grundsätzlich müsse die Auftraggeberin ihre Softwarebeschaffungen so planen, «dass möglichst kein Abhängigkeitsverhältnis entsteht und dass keine Freihandvergaben nötig werden». Dazu könne sie sich beispielsweise die Nutzungsrechte oder die Rechte am Programmcode und an der technischen Dokumentation übertragen lassen. Die Frage, welche Vorkehrungen der Kanton trifft, um Abhängigkeiten zu vermeiden, lässt das Finanzdepartement unbeantwortet. Es weist aber darauf hin, dass der Kanton «laufend Leistungen öffentlich ausschreibt».

Nicolas Diebold von der Uni Luzern sieht die Beschaffungspraxis der öffentlichen Hand kritisch. Er sagt: «Vielerorts herrscht noch ein Verständnis der 1980er-Jahre.» Auftraggeber würden davon ausgehen, dass öffentliche Aufträge ohne Ausschreibung an das lokale Gewerbe oder an bewährte Anbieter vergeben werden sollten. Das Ausschreibungsverfahren werde als unpraktikabel wahrgenommen. Ein Wandel werde nur möglich sein, wenn die öffentliche Hand die Ausschreibung als Chance erkenne. «Sie sollte ihre Bemühungen nicht auf die Umgehung, sondern auf die Umsetzung des Ausschreibungsverfahrens richten.»