Steuersoftware: Weko nimmt Kanton Luzern an die Leine

Fasnacht 2022 in Luzern Regierungsrat Guido Graf: «Im Moment sind Umzüge und Tagwache nicht zulässig»

In 29 Tagen, am 24. Februar, beginnt in Luzern die Fasnacht. Was wird Stand jetzt alles möglich sein? Umzüge und Tagwache jedenfalls nicht, so die Regierung. Beizen- und Strassenfasnacht hingegen schon.