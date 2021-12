Flugplatz Beromünster: Sanierung der Piste rückt näher

Flugplatz Beromünster Sanierung der Graspiste rückt näher: Bundesverwaltungsgericht weist Beschwerde ab Die Betreiberin des Flugplatzes Beromünster will die Piste für Motorflugzeuge befestigen. Damit soll auch eine Ausweitung des Flugbetriebs ermöglicht werden. Gegen das Projekt wehrten sich Anwohnerinnen und Anwohner – ohne Erfolg. Julian Spörri Jetzt kommentieren 15.12.2021, 16.00 Uhr

Fast neun Jahre sind vergangen, seit die Betreiberin des Flugplatzes Beromünster Flubag ihre Pläne für den Ausbau der 490 Meter langen Motorflugzeugpiste begraben musste. Die Flubag zog damals ein Projekt zurück, mit welchem die Graspiste durch einen Hartbelag ersetzt worden wäre. Grund dafür war die Opposition von Teilen der Bevölkerung und der Behörden. Noch heute landen die Flugzeuge deshalb auf der seit 1963 existierenden Graspiste, die zwar den Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation genügt, aber nach Ansicht der Flugplatz-Betreiberin saniert werden sollte:

Seit Jahren ein unverändertes Bild: Flugzeuge starten und landen in Beromünster auf Gras. Bild: Manuela Jans (14. Mai 2013)

Diesem Ziel kommt die Flubag nun einen bedeutenden Schritt näher, weil das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen ein Sanierungsprojekt abweist. Es sieht vor, dass die Piste mit Rasenrasterplatten befestigt wird. Dabei handelt es sich um Kunststoffgitter, die mit der Zeit mit Gras überwachsen werden. Sie sollen die Flugsicherheit erhöhen und den Einsatz von modernen Leichtflugzeugen ermöglichen. Im September 2020 erteilte das Bundesamt für Zivilluftfahrt dem Projekt die Genehmigung. Dagegen reichte der Verein IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt Beschwerde ein.

Zahl der Flüge wurde auf 14'200 pro Jahr beschränkt

In seinem Urteil befasst sich das Bundesverwaltungsgericht zunächst mit dem Sistierungsantrag der Beschwerdeführenden, der jedoch abgelehnt wird. Das gleiche Schicksal ereilt die insgesamt acht inhaltlichen Kritikpunkte am geplanten Projekt. Der Verein IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt monierte unter anderem eine «Verschandelung der Landschaft», weil er davon ausgeht, dass die eingesetzten Platten nur zu 25 Prozent mit Gras durchwachsen werden. Die zwei Richter und die Richterin aus St. Gallen halten diese Bedenken für unbegründet. Zudem verneinen sie, dass der Boden versiegelt werde und damit das Hochwasserrisiko in der Region ansteigen könnte.

Vergeblich rügte der Verein auch, dass keine neue Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei und nur jene aus dem Jahr 2012 vorliege, die im Rahmen des geplanten Ausbaus zur Asphaltpiste erstellt worden war. Laut dem Bundesverwaltungsgericht müsste lediglich dann ein solcher Umweltbericht erstellt werden, wenn jährlich mehr als 15’000 Flugzeuge abheben oder landen. Dies wäre in Beromünster jedoch gar nicht erlaubt: In einer Vereinbarung aus dem Jahr 2010 beschränkten die Flubag sowie die damaligen Standortgemeinden Neudorf und Beromünster die maximale Anzahl der Flugbewegungen auf jährlich 14’200.

Zuletzt verzeichnete der Flugplatz jeweils zwischen 10’000 und 12’000 Starts und Landungen. Aus den Projektunterlagen geht hervor, dass die Pistensanierung eine Zunahme um rund 15 Prozent ermöglichen würde. Die Beschwerdeführenden forderten angesichts des zusätzlich vorgesehenen Flugverkehrs, dass Brand- und Explosionsrisiken abgeklärt werden müssten, zumal die Bugano AG in unmittelbarer Nähe des Areals Feuerwerkskörper produziert:

Dies lehnt das Bundesverwaltungsgericht ab, weil eine Ausweitung des Flugbetriebs in der erwähnten Grössenordnung durch die bestehende Risikobeurteilung abgedeckt sei.

Weiterzug ans Bundesgericht möglich

Der Verein IG Fluglärm/Schutzverband Michelsamt nimmt das Urteil mit Bedauern zur Kenntnis.

«Wir sehen es angesichts des Klimawandels und des Ausrufes des Klimanotstandes durch Kanton und Stadt Luzern als unverantwortlich, dass eine Zunahme der Flugbewegungen ohne weitere Auflagen zugelassen wird»

, sagt Vizepräsident Erich Hochstrasser auf Anfrage. Der damit verbundene Lärm sei eine Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner, deren Interessen der Verein vertritt. Ob sie gegen den vorliegenden Entscheid Beschwerde beim Bundesgericht einreichen, sei noch offen. Das Urteil werde nun im Detail analysiert.

Hinweis: Urteil A-5347/2020

