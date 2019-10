Beschwerde gegen Gemeindeversammlung

Sursee ist eingegangen Die lokale FDP rügt diverse Vorgänge. Niels Jost

Die FDP Ortspartei von Sursee hat gegen diverse Abläufe an der Gemeindeversammlung vom 14. Oktober Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht, wie die «Surseer Woche» berichtet. So bemängle die FDP etwa, dass keine Nachzählung erfolgte, als es darum ging, ob die Bodeninitiative an die Urne kommen soll oder nicht. Zudem rügt sie, dass die Versammlung nicht nochmals abgezählt wurde, nachdem diverse Bürger den Saal verlassen hatten. (jon)