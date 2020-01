Besonderer Gottesdienst in Adligenswil: Märchen und das Evangelium finden darin Platz In der Thomaskirche in Adligenswil kommt es diesen Sonntag zu einer speziellen Predigt: Märchen kombiniert mit Bibelstellen verkünden Botschaften, die zum Nachdenken und Staunen anregen. Sandra Monika Ziegler 04.01.2020, 05.00 Uhr

Die Märchenerzählerin Christel Müller (links) und Pfarrerin Ursina Parr gestalten Gottesdienste mit Märchen und Evangelium. (Bild: Boris Bürgisser, 23. Dezember 2019 in der Thomaskirche in Adligenswil)



Es waren einmal eine Pfarrerin und eine Märchenerzählerin. Sie kannten sich und erzählten einander Geschichten. So kam es, dass den Märchentexten Bibelstellen dazugestellt wurden. Es entstand ein Zusammenspiel von Märchen und Bibel. Erstmals geschehen im Januar 2019 in der reformierten Thomaskirche in Adligenswil.

«Das fand grossen Anklang. Es kamen Menschen in die Kirche, die ich zuvor noch nie gesehen hatte», erzählt Pfarrerin Ursina Parr-Gisler. Und auch Märchenerzählerin Christel Müller ist begeistert: «Für mich sind Märchen Mutmach- und Hoffnungsgeschichten, sie passen bestens in einen Gottesdienst und zur Bibel.»

Weisheiten mit märchenhafter Symbolik

Christel Müller ist professionelle Märchenerzählerin und Mitglied der reformierten Kirchgemeinde. Auf die Idee der Zusammenarbeit kamen Parr und Müller bei einem Angebot für Frauen, bei dem Märchen und Bibeltexte zur Vertiefung und Diskussion angeboten wurden.

«Sprach ich von einem Märchen, hatte Ursina Parr sofort eine adäquate Bibelstelle aus der Schöpfungsgeschichte zur Hand. Wir probierten die Kombination aus und es kam an», bestätigen beide erfreut. Es entstand die Gottesdienstreihe: «Märchen und Bibel».

Die Märchen wählt Müller intuitiv aus, sie stammen meist aus fernen Ländern und sprechen menschliche Eigenschaften wie Mut, Angst oder Sorgen, aber auch Lebensfreude und Glück an. «Es sind Botschaften die zum Denken anregen, Bilder, die uns im Herzen berühren», präzisiert Müller.

Mehr Tiefe und Kraft

Im Märchengewand sprechen die Geschichten Gross und Klein an, sind sich die beiden Frauen einig. «Die Zuhörenden verinnerlichen die Bilder des Märchens. Und mit dem Gegenüberstellen des Bibeltextes bekommt dieser auch noch mehr Tiefe und Kraft», erklärt Parr-Gisler.

Für die Märchen-Gottesdienste sind Geschichten aus Indien, Irland und Afghanistan auf dem Programm. «Darin kommt zur Sprache, wie wir mit Fehlern umgehen können, wie wichtig die Eigeninitiative ist und wodurch wir Kraft schöpfen können», erzählt Christel Müller.



Gottesdienste mit Märchen: 5. Januar 2020, 9.30 Uhr, Thomaskirche Adligenswil. Am 26. Januar um 10 Uhr in der Reformierten Kirche Meggen und am 1. März um 17 Uhr wieder in der Thomaskirche Adligenswil.