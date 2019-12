Bessere ÖV-Verbindung im Luzerner Reussbühl-Quartier dank Verlängerung der Buslinien 42 und 43 Ab Montag, 16. Dezember, werden die Buslinien 42 und 43 bis in die Gebiete Staffeln und Obermättli verlängert. Die Eröffnungsfeier am Samstag hat viele Bewohner angelockt. 14.12.2019, 17.47 Uhr

Martin Senn von der Auto AG Rothenburg enthüllt mit den Kindern den Bus. Bild: Auto AG Rothenburg

(elo/chi) Durch die Verlängerung der beiden Linien profitieren die Quartiersbewohner des stetig wachsenden Stadtteils Luzern Nord von direkten und schnelleren Verbindungen zum Bahnhof Emmenbrücke oder zum Emmen Center. Die Busse 42 und 43 verkehren ab dem 16. Dezember neu im 15-Minuten Takt und fahren bis in die Waldstrasse. Das schreibt die Auto AG Rothenburg in einer Mitteilung. Die Eröffnungsfeier fand am Samstagnachmittag statt.