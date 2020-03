Corona-Fälle im Betagtenzentrum Emmenfeld: «Es geht ihnen bis jetzt relativ gut» Eine Mitarbeiterin und drei Bewohner des Betagtenzentrums Emmenfeld in Emmen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Betroffenen befinden sich in Spitalpflege, die Abteilung des Betagtenzentrums wurde isoliert. Beatrice Vogel 24.03.2020, 12.45 Uhr

Die Betagtenzentren Emmen AG (BZE AG) bestätigte am Dienstag die ersten Corona-Fälle im Betagtenzentrum Emmenfeld. Am Freitag, 20. März, sei eine Mitarbeiterin der BZE AG positiv auf das Virus getestet worden, am Montag seien auch die Tests dreier Bewohner positiv ausgefallen. Die drei Betagten befinden sich in Spitalpflege. «Es geht ihnen den Umständen entsprechend bis jetzt relativ gut, sie müssen nicht beatmet werden», sagte Roja Nikzad, Kommunikationsbeauftragte der BZE AG, am Dienstagvormittag.