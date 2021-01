Bestattung Die Geschichte des «Engels ohne Flügel»: Sie begleitet Luzerner Muslime auf ihrem letzten Weg Hülya Eren hilft bei muslimischen Bestattungen in Luzern. Es ist eine Berufung, die ihr das Leben gerettet hat. Auf die Idee brachte sie ein berühmter Obwaldner Jodler. Simon Mathis 03.01.2021, 14.00 Uhr

Hülya Eren in ihren Räumlichkeiten in Littau.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Als sie 19 Jahre alt war, trat Hülya Eren ihre erste Stelle an: im Giswiler Gasthaus Alpenrösli. Für Eren war das eine ungewohnte Umgebung. Im dicksten Obwaldner Dialekt bestellten die Gäste ihr Bier oder «Trääsch». Sie selbst wurde in Olten geboren, wuchs in Lachen (Schwyz) auf, als Tochter türkischer und muslimischer Eltern. Eines Abends betrat niemand anderes als der Jodler Ruedi Rymann das Lokal. Erens Chefin winkte sie zu sich und sagte: «Schau mal, wer da ist!» Hülya Eren, die im städtischen Nachtleben sozialisiert worden war, erkannte Rymann nicht, wurde ihm aber vorgestellt.

Ein paar Monate später ging sie mit ihrem ersten Auto – einem Alfa Romeo – auf Tour. Mit dabei hatte sie eine CD von Ruedi Rymann. Zum ersten Mal überhaupt lauschte sie Rymanns beliebter Interpretation des Volksliedes «Dr Schacher Seppli». Die letzten Worte dieses Liedes hinterliessen einen bleibenden Eindruck:

«Die arme und verlassne Liit miends scheen im Himmel ha.»

Worte, die sie tief berührten – und ihre Berufung vorzeichneten. Das war 1994. «Ich weine jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre», sagt die heute 46-jährige Luzernerin. «Ich spürte, dass ich genau das machen will: Die armen und verlassenen Leute auf dem Weg in den Himmel helfen.» Sie sitzt in ihrem einladend hellen Geschäft in Littau und spricht über ihren Lebensweg, der auch ein Leidensweg war. Sie erzählt von zwei gescheiterten Ehen sowie den physischen und psychischen Gebrechen, unter denen sie leidet. Vom Tod ihrer Mutter, ihres Vaters und Bruders.

Das muslimische Grabfeld liegt ihr am Herzen

Es ist ein persönliches, emotionales, zuweilen auch düsteres Gespräch. Die Stimmung passt zum Thema, dem sich Hülya Eren verschrieben hat: dem Tod. Eren verkauft in ihrem Laden Grabsteine und Grabschmuck. Sie steht muslimischen Familien aus der ganzen Zentralschweiz bei, wenn sie einen Tod zu beklagen haben. Sie salbt Frauen. Und seit Jahren hat sie sich darum bemüht, dem muslimischen Grabfeld auf dem Luzerner Friedhof Friedental ein freundlicheres Gesicht zu geben.

Das kleine Erbe ihres Vaters investierte sie in das neue muslimische Kindergrab. Unter Freunden und Kollegen hat sie den Spitznamen «Engel ohne Flügel» erhalten. Eine Bezeichnung, die ihr guttut. «Als Tochter, Ehefrau und Mutter kann man viel falsch machen», sagt sie. «Und manchmal frage ich mich, wer ich eigentlich bin. Aber wenn ich mich um die Trauernden und Toten kümmere, sind all diese Zweifel weg.»

Über das muslimische Grabfeld im Friedental Seit Juni 2007 können verstorbene Musliminnen und Muslime von sieben Gemeinden des Kantons Luzern (Dierikon, Ebikon, Emmen, Kriens, Luzern, Root und Rothenburg) im Friedhof Friedental in Luzern auf dem Grabfeld 15 bestattet werden. Das Grabfeld befindet sich entlang der Mauer zum alten jüdischen Friedhof und verfügt über 290 Grabstellen, die nach Mekka ausgerichtet sind. Laut der Islamischen Gemeinde Luzern (IGL) haben bis heute 42 Personen ihre Ruhe im Grabfeld gefunden, davon sind 14 Kinder. Da die Mehrzahl aller Musliminnen und Muslime im Kanton Luzern einen Migrations-Hintergrund hat, äussern viele den Wunsch, im Herkunftsland bestattet zu werden. Diese Praxis ändert sich langsam, weil immer mehr Gläubige der zweiten und dritten Generation die Schweiz und nicht das Herkunftsland ihrer Eltern als ihre Heimat betrachten. Dieser Trend zeigt sich in den Zahlen: Während in den ersten Jahren nur je eine Bestattung im Grabfeld 15 abgehalten wurde, waren es 2020 bereits neun. Aufgrund der Pandemie wurde vorübergehend beschlossen, dass verstorbene Musliminnen und Muslime aller Luzerner Kantonsgemeinden im Grabfeld 15 bestattet werden können. Diese Regelung gilt bis Ende April 2021. Weitere Informationen auf der Website der IGL und des Vereins Eren Grabstein.

2010 las Eren in der Luzerner Zeitung, dass das muslimische Grabfeld kaum genutzt wird. «Ich entschloss mich, das Feld selbst zu besuchen. Der trostlose Anblick brach mir das Herz.» Damals ging es ihr gesundheitlich schlecht, und sie suchte eine Betätigung, einen Sinn. Deshalb begann sie, die Gräber zu pflegen, Blumen vor sie hin zu legen, und dann schliesslich Bestattungen zu organisieren. Dazu gehört auch, einen Imam zu kontaktieren. Als «muslimische Bestatterin» hingegen will sie sich nicht bezeichnet wissen. «Bei mir sind alle willkommen.» Denn Eren ist der Überzeugung, dass «alle Menschen am gleichen Ort landen», egal welcher Religion sie angehören.

Bürokratie bremst Bestattungswünsche

Trotzdem wird sie oft angefragt, wenn die kulturelle Barriere zwischen muslimischen Trauernden und Schweizer Bestattern überbrückt werden soll. «Auch wenn ich kein Kopftuch trage, merken die Trauernden doch: Diese Frau weiss, was in unserem Glauben abgeht», sagt Hülya Eren. Es gebe Situationen, die für Muslime völlig unbekannt seien – das Bestattungsamt etwa, oder der Friedhof selbst.

«Ich gebe den Leuten Geborgenheit, meine Anwesenheit signalisiert: ‹Da ist eine, die uns versteht›.»

Eine muslimische Bestattung gehe viel schneller vonstatten als eine katholische, so Eren. «In der katholischen Kirche können zwischen Tod und Beerdigung gut zwei Wochen verstreichen. Dabei bereitet man die Zeremonie vor, schreibt einen Nachruf, und so weiter. Wir Muslime hingegen wollen so schnell wie möglich begraben werden, am liebsten innerhalb von 24 Stunden.» In der bürokratischen Schweiz sei dies aber unmöglich, so müsse man etwa auf dem Totenschein warten. «Dies versuche ich, den Leuten klar zu machen: ‹Andere Länder, andere Sitten›.»

Fehlendes Heimatgefühl

Muslime werden nach dem Tod gewaschen, in ein weisses Tuch namens Kefen gewickelt und in Richtung Mekka begraben – normalerweise ohne Sarg. «In der Schweiz ist das verboten, was immer wieder zu Diskussionen führt», so Eren. Sie verkauft auch ein so genanntes Begräbnis-Set, das alle wichtigen Utensilien für eine muslimische Beerdigung enthält. Da Frauen mit fünf Schichten eingewickelt werden und Männer mit drei, gibt es zwei unterschiedliche Sets.

Ein besonderes Anliegen von Hülya Eren ist es, dass sich mehr Muslime in Luzern begraben lassen. «Der erste Impuls einer Familie ist meist, das Begräbnis im Heimatland durchzuführen, also den Leichnam aus der Schweiz zu transportieren.» Eren kennt Fälle, in denen sich die Familie über den Wunsch des Verstorbenen hinweggesetzt hat. «Ich wünsche mir sehr, dass mehr muslimische Familien die Schweiz als Heimat sehen», sagt sie – und betont sofort:

«Ich bin eine stolze Türkin und Muslimin. Ich liebe die türkische Sprache, das Land und die Kultur. Aber als meine Heimat sehe ich definitiv die Schweiz.»

Das Land habe ihr viel gegeben, sie nie im Stich gelassen. «Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich hier geboren und aufwachsen durfte.» Erens Engagement kommt nicht überall gut an, manchmal trifft sie auch auf Unverständnis. Einmal konfrontierte sie ein alter Kurde, der nicht nachvollziehen konnte, weshalb sie als Türkin bei der Bestattung eines Kurden mithalf. Da konnte Eren nur verdutzt erwidern: «Weil ich alle Menschen respektiere.» Dass es auch über den Tod hinaus zu Anfeindungen komme, stimme sie nachdenklich.

Kampf gegen das Friedhofsterben

Das Geschäft in Littau hat Hülya Eren im vergangenen Juni bezogen, auch dank der finanziellen Hilfe ihrer Tochter. Vor kurzem gründete sie den Verein «Eren Grabstein». Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, kostengünstige Grabsteine zur Verfügung zu stellen und so Begräbnisse auf dem Friedhof zu fördern. «Ich finde, es braucht ein materielles Zeichen für die Verstorbenen. Eine Art Schatten, der noch auf dieser Welt verweilt», sagt Eren.

«Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.»

Hülya Eren mit Grabsteinen in ihrem Geschäft.

Dominik Wunderli (Littau, 16. Dezember 2020)

Deshalb betrübt sie das Friedhofsterben. Im Friedental stehen mittlerweile mehr muslimische Gräber als noch vor zehn Jahren. Überfüllt ist es aber immer noch nicht. «In den letzten zwei Jahren konnte ich nicht mehr viel Grabpflege machen, meine Gesundheit verbietet es mir», sagt Eren. Ihr Angebot der Vermittlung und Bestattung hingegen wird rege genutzt. Für sie selbst ist sonnenklar, dass sie im Friedhof Friedental begraben werden will.

Übrigens: Hülya Eren traf Ruedi Rymann ein zweites Mal, als sie 22 Jahre alt war. Damals arbeitete sie in Lungern. Rymann habe Eren sofort wieder erkannt, berichtet sie. Und gesagt: «Luog emol, chum emol zueche!»