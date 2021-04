Pandemie Besuchsverbot in Luzerner Spitälern: Verwirrung um Regeln sorgt für Unmut Die Bestimmungen zum Besuchsrecht in Spitälern unterscheiden sich je nach Kanton. Einrichtungen in Luzern sind strikt – dabei würde der Kanton eine lockerere Handhabung zulassen. Livia Fischer 15.04.2021, 05.00 Uhr

In den Luzerner Spitälern gilt nach wie vor ein Besuchsverbot: Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil darf man das Gebäude nur mit Besuchserlaubnis betreten.

Bild: Eveline Beerkircher (14. April 2021)

Die Situation sei «fast schon unmenschlich», meint Frau Kropf, als sie sich bei unserer Redaktion meldet, und spricht dabei das im Luzernischen geltende Besuchsverbot in medizinischen Einrichtungen an. Kropf kommt aus der Region Zürichsee, ihr Vorname soll anonym bleiben.

Der Grund für ihren Ärger: Ihre 79-jährige Gotte ist seit einer risikoreichen Operation Mitte März gelähmt. Operiert wurde sie im Inselspital Bern, wo sie noch in den zwei darauffolgenden Wochen betreut wurde. Als engste Bezugsperson durfte Kropf ihre Gotte währenddessen täglich für eine Stunde besuchen. Am 31. März erfolgte dann die Verlegung ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Eine Entscheidung, die Kropf im Nachhinein vielleicht anders treffen würde, wie sie sagt. Nicht, weil sie oder ihre Gotte mit der Betreuung nicht zufrieden wären – «diese ist wirklich super und sehr persönlich» –, sondern wegen des dort geltenden Besuchsverbots. So gilt in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich etwa, die als Behandlungsort ebenfalls zur Diskussion gestanden hatte, wie auch schon im Inselspital Bern: Eine Patientin darf pro Tag eine Person zu Besuch empfangen.

Missverständliche Kommunikation verärgert Angehörige

Wer die Website des SPZ in Nottwil hingegen aufsucht, liest: «Aufgrund der aktuellen Pandemielage sind zurzeit keine Patientenbesuche möglich.» Das Besuchsverbot gelte sowohl in den Innenräumen wie auch im Freien. Christa Bray von der Unternehmenskommunikation der Schweizer Paraplegiker-Stiftung begründet dies damit, dass die Patientinnen und Patienten aufgrund der aktuellen Situation «besonders verwundbar seien». Sie betont jedoch auch, dass Ausnahmen unter gewissen Voraussetzungen – beschränkte Besuchszeit und Anzahl Personen, telefonische Voranmeldung sowie Vorweisen eines negativen Covid-Schnelltests, der nicht älter als 48 Stunden und kein Selbsttest ist – möglich seien. Minderjährige und Personen in einem kritischen Zustand dürfen etwa Besuch empfangen. Ebenso Personen, die länger als 28 Tage im SPZ hospitalisiert sind, zum Beispiel bei einer Erstrehabilitation. Jene dürfen laut Bray schon ab dem ersten Tag Besuch empfangen – eine Möglichkeit, auf die Betroffene «transparent hingewiesen» würden.

Kropf jedoch hat andere Erfahrungen gemacht. Zwar durfte sie ihre Gotte vergangenen Sonntag besuchen, sie ist aber überzeugt:

«Hätte ich nicht immer wieder nachgefragt, wäre das vermutlich nicht möglich gewesen.»

Anfang letzte Woche hiess es seitens des SPZ nämlich noch, Kropf dürfe ihre Gotte erst ab Mitte Mai besuchen. Dies geht aus einem Mailverkehr, der unserer Zeitung vorliegt, hervor. Weiter heisst es: «Wir verstehen, dass unsere Besuchsregelung aufgrund der aktuellen Situation nicht einfach ist. Leider sind die Weisungen kantonal unterschiedlich geregelt. Die Spitäler im Kanton Luzern haben weiterhin ein Besuchsverbot gemäss Weisung der Taskforce Kantonaler Führungsstab. Die Besuche sind auf schwerstkranke Patienten beschränkt.»

Nicht die Regierung gibt die strengen Massnahmen vor

In der aktuellen Verordnung des Kantons, die vorerst bis Ende April verlängert wurde, ist allerdings festgehalten, dass in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Kurhäusern pro Tag und Patient, Bewohnerin oder Gast der Besuch von maximal zwei engsten Bezugspersonen zulässig ist. Ausserdem könne die Leitung der Einrichtung weitergehende Einschränkungen des Besuchsrechts vorsehen, wenn es die Lage erfordere sowie in Ausnahmefällen zusätzliche Besucherinnen und Besucher bewilligen. Dies insbesondere bei einer Verschlechterung des gesundheitlichen Zustandes, bei psychischen Krisen und bei palliativen Situationen.

Gegenüber unserer Zeitung bestätigt die Medienstelle des SPZ sodann auch, dass den Zeitraum von 28 Tagen die Corona-Taskforce des SPZ festgelegt habe. Dabei sei eine «möglichst patientenfreundliche Regelung, die gleichzeitig die Patientinnen und Patienten bestmöglich schützt», angestrebt worden.

Als betroffene Angehörige hat Kropf Verständnis dafür, dass bei Besuchen im SPZ jetzt besondere Vorsicht geboten ist und dafür auch gewisse Massnahmen nötig sind. Auch ist sie nach nach wie vor überzeugt, dass ihre Gotte in Nottwil «medizinisch am richtigen Ort» ist. Dass sie aufgrund der missverständlichen Kommunikation jedoch die ersten zwölf Tage allein war, beurteilt Kropf als sehr kritisch.

«Als meine Gotte gelähmt aus der Narkose erwacht ist, brach für sie eine kleine Welt zusammen. So etwas ohne Bezugsperson an seiner Seite durchzumachen, ist wahnsinnig schwierig.»

Und Kontakt per Whatsapp könne einen Besuch eben nicht ersetzen.

Kanton begrüsst unterschiedliche Regelung

Doch nicht nur das SPZ geht mit seinen Einschränkungen einen Schritt weiter, als es der Kanton vorgibt. Auch in der Hirslanden-Klinik St.Anna sowie im Luzerner Kantonsspital (Luks) gilt ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es etwa in Sterbefällen, auf der Geburtsabteilung oder im Kinderspital. Wer im Luks ausserdem länger als zehn Tage in Behandlung ist, darf von da an jeweils von einer Person während einer Stunde besucht werden. Laut Mediensprecher Markus von Rotz wurde dieser Zeitraum von zehn Tagen «anhand der statistisch zu erwartenden Besucherfrequenz» definiert. Er hält aber fest: «Die Regelung wird mit Augenmass und abgestimmt auf die individuelle Situation der Patientin oder des Patienten umgesetzt.» Zudem werde die Lage «laufend analysiert und angepasst, sobald die Situation dies zulässt».

Dass in den medizinischen Einrichtungen unterschiedliche Besuchsregeln gelten, findet der Kanton sinnvoll. Wie die Verantwortlichen des Sozial- und Gesundheitsdepartements mitteilen, sei eine institutionsspezifische Regelung im Rahmen der Verordnung aufgrund der individuellen Situation «zielführend», da die Situation in jeder Institution anders aussehe.