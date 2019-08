Viva Luzern investiert 10 Millionen Franken in den Umbau. Im Herbst 2021 soll er beendet sein.

Viva Luzern investiert 10 Millionen Franken in den Umbau. Im Herbst 2021 soll er beendet sein.

Betagtenzentrum Rosenberg bekommt mehr Einzelzimmer Viva Luzern investiert 10 Millionen Franken in den Umbau. Im Herbst 2021 soll er beendet sein. Maurizio Minetti

Viva Luzern erneuert ab Herbst 2020 das Haus West des Betagtenzentrums Rosenberg. Dabei werden unter anderem die Zweibettzimmer auf drei Geschossen durch Einzelzimmer mit einer Nasszelle inklusive Dusche ersetzt. So entstehen neu 51 Einzelzimmer.

Viva Luzern investiert 10 Millionen Franken in den Umbau. Man reagiere damit auf die sich verändernden Bedürfnisse in der Langzeitpflege, heisst es in einer Mitteilung. Bereits zuvor hatte Viva Luzern aus dem gleichen Grund das Haus Pilatus im Dreilinden umgebaut.

Während der einjährigen Umbauphase werden die 60 Bewohnenden sowie die Mitarbeitenden des Hauses West vorübergehend ins Haus Diamant des Betagtenzentrums Eichhof ziehen. Nach dem Umbau kehren sie voraussichtlich im Herbst 2021 ins modernisierte Haus West zurück.

Das Haus Diamant wird vor dem Bezug sanft renoviert, damit die Bewohnenden und Mitarbeitenden mit einem Standard mindestens auf gleichem Niveau wie gehabt rechnen dürfen, so die Mitteilung. Die Sanierung des Hauses Diamant startet diesen Herbst und dauert voraussichtlich bis Sommer 2020.