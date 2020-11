Bunker oder Beton-Skulptur? Die Luzerner Johanneskirche feiert den 50. Geburtstag Die Luzerner Pfarrei St. Johannes existiert seit 1970 und gilt bis heute als innovativ. Das liegt nicht zuletzt an der besonderen Architektur ihrer im selben Jahr eingeweihten Kirche. Roman Hodel 15.11.2020, 16.00 Uhr

Mitten im Luzerner Würzenbach-Quartier, zwischen Mehrfamilien-, Terrassen- und Reihenhäusern, ragt ein Betongebirge empor. Die Johanneskirche. Ein Sakralbau, der niemanden kalt lässt, der polarisiert. Für die einen ein Bunker, für die anderen eine Skulptur, Betonbarock sozusagen. «Ui!» dachte auch Herbert Gut, Leiter der Pfarrei St. Johannes – hier im Bild –, als er das Kirchenensemble das erste Mal von aussen sah.

Bild: Dominik Wunderli (6. November 2020)

Doch wer sich den Gebäuden nähert, sich durch die verwinkelten, teils abgetreppten Zugänge Richtung Innenhof aufmacht, staunt. Die Sichtbetonfassaden überraschen mit zahlreichen Nischen, Rück- und Vorsprüngen.

Dass der Architekt Walter M. Förderer (1928–2006) auch Bildhauer war, ist unverkennbar – aussen wie innen. Der Kirchenraum, ein in der Diagonale geschnittenes Achteck, verfügt über viele Ecken, Kanten, Fensterschlitze und unterschiedlich hohe Decken.

Bild: PD/Pfarrei St. Johannes

Der schalungsrohe Sichtbeton ist omnipräsent. Für farbige Akzente sorgen seit einer sanften Renovation 2001 punktuell etwas Blau, Rot, Orange und ein Beleuchtungskonzept.

Bild: PD/Pfarrei St. Johannes

Auf Herbert Gut übt der Kirchenraum «eine ganz starke Wirkung» aus:

«Dieses Höhlenartige, Beschützende spendet Kraft – gleichzeitig muss man das Dunkle aushalten können und erhält gerade dadurch einen klaren Blick für das Licht, das immer auch da ist; passend zur aktuellen Pandemie.»

Das Virus durchkreuzte auch die Pläne der Pfarrei St. Johannes. Sie hätte Anfang November ihr 50-Jähriges gefeiert – das Fest wird 2021 nachgeholt. Ebenfalls vor 50 Jahren wurde die Kirche eingeweiht. Ursprünglich war sie auf dem Areal des heutigen Verkehrshauses geplant. «Doch man wollte mitten ins Wohnquartier, zu den Menschen», sagt Gut. Den Architekturwettbewerb mit namhaften Teilnehmern entschied Förderer für sich. Der Schaffhauser realisierte in den 1960er-Jahren mehrere ähnliche Sichtbeton-Kirchen. Alle mit einem arenaartigen Kirchenraum, bei dem die früher übliche räumliche Trennung zwischen Priester und Volk aufgehoben ist.

Die Johanneskirche gilt als bedeutendster Bauzeuge des sogenannten Brutalismus in der Zentralschweiz. Dieses Besondere hat sich immer auch auf die Pfarrei selber ausgewirkt. Sie hat den Ruf, innovativ, von Pioniergeist beseelt zu sein. Ein Beispiel ist der erste Pfarrer Franz-Xaver Schwander. Er setzte ohne Absprache mit dem Bischof in der Person von Andreas Heggli den ersten «Pastoralassistenten» im Bistum Basel ein. Warum dieser Pioniergeist? «Unsere Gläubigen sind alle zugezogen in den letzten 60 Jahren. Es gibt keine 100-jährige Tradition», sagt Gut und fügt an: «Wir können freier gestalten.» Letzteres ermöglicht nicht zuletzt der vielseitig nutzbare Kirchenraum. Von Konzerten, Theater über Kunstausstellungen bis zur Podiumsdiskussion ist vieles möglich.

Innovativ sei aber auch das Personal, bestehend aus soziokulturellem Animator, Sozialarbeiterin, Religionspädagogen und Theologen. Es steht in regem Austausch etwa mit der Quartierarbeit, engagiert sich in der Quartierentwicklung. Entsprechend ist die Johanneskirche laut Gut ein echtes Quartierzentrum. Man könnte sagen: Mehr Würzenbach geht nicht. Für ihn ist dieses Engagement zentral:

«Wir fragen uns stets, was können wir zusammen entwickeln? Das ist oft nachhaltiger als ein eigenes Projekt.»

Von wegen nachhaltig: Zum 50-Jährigen schenkt die Pfarrei dem Quartier 50 Niederstamm-Apfelbäume, dekoriert mit Wünschen der Schulkinder. Hier sind fünf davon zu sehen:

Bild: Dominik Wunderli (6. November 2020)

Private Eigentümer pflanzen sie in ihren Gärten. «Das Würzenbach-Gebiet war früher ein typischer Standort von zahlreichen Obstbäumen», sagt Gut. Heute leben hier rund 9000 Menschen. Mit so vielen rechnete die Pfarrei zwar vor 50 Jahren, aber natürlich hauptsächlich Katholiken. Davon gibt es nun effektiv rund 4000. Dass die Kirche dereinst nicht mehr denselben Stellenwert haben wird, hat Architekt Förderer früh erkannt, indem sein Gebäude seit jeher multifunktional ist. Gut sagt es so:

«Nicht der wöchentliche Kirchenbesuch ist das Wichtigste, sondern das christliche Leben im Alltag.»

Und hierfür böten die Johanneskirche und die Pfarrei hilfreiche Impulse und den idealen Rahmen.

Weitere Informationen zur Kirche und zum Jubiläum: Kunstführer «Kirche und Pfarreizentrum St. Johannes» aus der Reihe der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 48 Seiten, ISBN-Nr. 978-3-03797-681-4. «Glaubwürdig, innovativ, mutig» – Jubiläumschronik 50 Jahre Pfarrei St. Johannes.