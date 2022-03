Kanton überprüft Krienser Tagesstruktur-Tarife

Preisverleihung Der erste Oscar für einen Gehörlosen und Schweiz ohne Erfolg: Hier geht es zum Überblick über die Siegreichen des Abends

Schreiben «The Power of the Dog» oder «Coda» Oscar-Geschichte? Wie bunt und wie ernst wird die Show? Wir berichten in der Nacht auf Montag laufend von den 94. Academy Awards.