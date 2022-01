Kriens streicht Ferienhort und erhöht Tagesstruktur-Tarife

Betreuung Kriens streicht den Ferienhort und erhöht die Tagesstruktur-Tarife deutlich Die knappen Stadtfinanzen wirken sich negativ auf das Betreuungsangebot aus. Viele Eltern sind verärgert. Stefan Dähler 21.01.2022, 10.21 Uhr

Ab Mai werden die Tarife für die Tagesstrukturen der Krienser Volksschule erhöht, wie die Stadt mitteilt. Es handelt sich bereits um die zweite Erhöhung aufgrund des anhaltenden Spardrucks innerhalb kurzer Zeit. Weiter wird der Ferienhort für dieses Jahr ganz gestrichen. Dies ist ein freiwilliges Angebot, das gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Es sei zwar beliebt gewesen. Um den Ferienhort kostendeckend anbieten zu können, «hätten dessen Tarife verfünffacht werden müssen», schreibt die Stadt. Sie verweist auf private Angebote. Kriens ist damit die einzige grössere Agglomerationsgemeinde, die keine Ferienbetreuung anbietet. Es werde geprüft, diese 2023 wieder ins Budget aufzunehmen.

Die Sparmassnahmen wurden im Rahmen des Budgets 2022 beschlossen, diese Woche erhielten die Eltern ein Informationsschreiben. Vielen waren diese offenbar nicht bekannt. Unsere Zeitung hat mehrere Rückmeldungen von Eltern erhalten, die nun nicht wissen, wie sie die Kinder während der Ferien betreuen lassen sollen. Auch die Tariferhöhung, die je nach Einkommen und Umfang bis zu 50 Prozent beträgt, sorgt für Ärger. «Ein Aufschlag in dieser Höhe ist unglaublich und für alle Familien, ob alleinerziehend oder nicht, ein Schlag ins Gesicht», schreibt jemand auf Facebook.

Kriens ist klar teurer als die anderen grossen Agglogemeinden

Ein Vergleich mit den anderen grossen Agglomerationsgemeinden zeigt, dass Eltern in Kriens klar am meisten bezahlen müssen. Ein Beispiel: Bei einem Einkommen ab 80'000 Franken kostet der Mittagstisch in Kriens neu 30 Franken (bisher 20). In Luzern, Horw, Emmen und Ebikon sind es zwischen 16.80 bis 19 Franken.

«Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die Tariferhöhung einige Eltern stark belasten wird», wird Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP) in der Mitteilung zitiert. «Wir sehen jedoch keine andere Lösung. Denn diese Tarife sind im Bereich der Bildung die einzige Stellschraube, an der wir drehen können, um die Vorgaben des Gesamtbudgets zu erreichen.»