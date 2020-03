Kinderbetreuung: Regierungsrat schlägt finanzielle Beiträge für Luzerner Kantonsratsmitglieder vor

Die Bundesgesetzgebung soll so angepasst werden, dass Frauen ihre politischen Parlamentsmandate während des Mutterschaftsurlaubes wahrnehmen können. Das fordert Kantonsrat Adrian Bühler (CVP) in einer Motion. Eine Frau im Mutterschaftsurlaub drohe ihren Anspruch auf Entschädigung zu verlieren, wenn sie ihrer Tätigkeit als Parlamentarierin nachgehe. Eine durch das Volk gewählte Parlamentarierin habe jedoch einen anderen Auftrag zu erfüllen, als eine Person in einem Arbeitsverhältnis, heisst es in der Motion weiter.