Betreuungskosten Luzerner Regierung über Demenzzuschlag in Pflegeheimen: «Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot liegt nicht vor» 31 Luzerner Pflegeheime verlangen von Demenzkranken einen Zuschlag von bis zu 35 Franken pro Tag. Das ist laut dem Regierungsrat legitim. Trotzdem will er die Situation analysieren. Alexander von Däniken 01.06.2021, 05.00 Uhr

Wer an Demenz erkrankt ist und in einem Pflegeheim im Kanton Luzern lebt, hat entweder Glück oder Pech. Denn 31 von 70 Heimen erheben für den höheren Betreuungsaufwand einen separaten Zuschlag. Dieser reicht von 5 bis 35 Franken pro Tag. Werden Demenzkranke gegenüber anderen Bewohnern diskriminiert? Das wollte SP-Kantonsrat Andy Schneider in einer Anfrage an den Regierungsrat wissen. Den Vorstoss des Rothenburgers haben auch Marianne Wimmer und Jim Wolanin unterschrieben; die SP-Kantonsrätin leitet das Zentrum Höchweid in Ebikon, der FDP-Politiker präsidiert die kantonsrätliche Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit.

Jetzt liegt die Stellungnahme des Regierungsrats vor. Er stellt klar: «Ein Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot liegt nicht vor.» Der Zuschlag sei zulässig, weil die Betreuung von Demenzkranken aufwendiger sei und mehr Zeit brauche. Die betroffenen Bewohner würden auch nicht vom Angebot des Pflegeheims ausgeschlossen. Ausserdem hätten Demenzkranke Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, die bei einem mittleren Grad der Hilflosigkeit derzeit 598 Franken pro Monat beträgt. Damit könne zumindest ein Teil des Zuschlags kompensiert werden.

Für einheitliche Preisgestaltung braucht es Gesetzesgrundlage

Eine Ungleichbehandlung stellt der Regierungsrat auch zwischen Heimen mit und ohne Zuschlag nicht fest. Zumindest nicht explizit. So schreibt er: «Dass gewisse Heime keine Demenzzuschläge erheben, bedeutet nicht, dass keine Betreuungskosten für Menschen mit Demenz anfallen.» In der Regel sei der Demenzzuschlag dann in die Aufenthaltstaxe «eingepreist». Um die Pflegeheime zu einer einheitlichen Gestaltung der Aufenthalts- und Betreuungstaxen anzuhalten, müsste eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen werden, so die Regierung weiter.

Ob es eine solche Grundlage braucht und ob auf die Erhebung von Demenzzuschlägen verzichtet werden kann, soll im Rahmen des Projekts «EL-Heimtaxen zur AHV» analysiert werden. Denn bei Personen, die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV beziehen, wird der Demenzzuschlag zusammen mit den Kosten für Betreuung und Hotellerie grundsätzlich von der EL übernommen. Eine einheitliche Regelung kann sich der Regierungsrat klar im nationalen Kontext vorstellen. Denn mindestens in fünf weiteren Kantonen wird ein Demenzzuschlag erhoben; in anderen nicht. «Im Sinne der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit würden wir insbesondere bei der Abgeltung der indizierten demenzspezifischen Betreuung eine nationale Lösung begrüssen.»

Handlungsbedarf, obwohl rechtlich aktuell keine Diskriminierung

Andy Schneider, der den Vorstoss eingereicht hat, ist mit den Antworten der Regierung zufrieden: «Sie sind umfassend und sehr aufschlussreich.» Dass Demenzkranke in Heimen nicht diskriminiert werden, wenn sie einen Zuschlag bezahlen müssen, ist für den Rothenburger SP-Politiker im rechtlichen Sinne nachvollziehbar. «Hingegen sind ja sowohl auf nationaler Ebene Anpassungen hängig, als auch im Kanton Luzern die Handhabung sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Daraus schliesse ich, dass ein Handlungsbedarf besteht.»

Die angekündigte Analyse durch den Kanton begrüsst Schneider darum. Er erwarte, dass der Demenzzuschlag aufgehoben wird. Um der Erwartung Nachdruck zu verleihen, wird er wohl nach Rücksprache mit Jim Wolanin ein Postulat einreichen. «Nicht KLV-pflichtige Leistungen des Pflegeteams sollten in die Aufenthaltstaxen eingerechnet werden und letztlich solidarisch den Heimbewohnern belastet werden.»

Zahl der erkrankten Personen steigt

Derzeit leben gemäss Schätzungen von Alzheimer Schweiz rund 6500 Personen mit Demenz im Kanton Luzern. Bis ins Jahr 2035 könnte sich die Anzahl auf gut 10'000 erhöhen. Wie viele Personen mit dieser psychischen Krankheit in Alters- und Pflegeheimen leben, ist unbekannt. Auch deshalb, weil gemäss Alzheimervereinigung etwa die Hälfte der Kranken keine ärztliche Diagnose hat. Die Betreuung von Menschen mit Demenz gehört zum Grundangebot von Pflegeheimen. Sie erfolgt vorwiegend integriert in den allgemeinen Abteilungen oder Wohngruppen. Bei Bedarf erfolgt die Betreuung in einer separaten Demenzabteilung oder -wohngruppe. Gemäss der Taxerhebung 2021 von Curaviva Luzern bieten 30 Pflegeheime insgesamt 404 Plätze in einer Demenzabteilung an.