Betreuungskosten Saftige Zuschläge für demente Patienten in Luzerner Heimen – jetzt wollen Politiker handeln Fast die Hälfte der 70 Alters- und Pflegeheime im Kanton Luzern verlangt für die Betreuung von dementen Menschen Zuschläge. Das sei nicht nur ungerecht, sondern widerspreche auch der Strategie des Kantons, kritisieren Politiker. Lukas Nussbaumer 04.02.2021, 05.00 Uhr

Eine Bewohnerin eines Altersheims spielt auf einer Pflegestation das Spiel «Memory» und legt Kartenpaare zusammen. Alzheimer und andere Demenzerkrankungen gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Symbolbild: Sven Hoppe/DPA (Krailling, 17. November 2020)

Im Kanton Luzern sind rund 6500 Menschen an Demenz erkrankt. Schweizweit werden es bald 150'000 sein. Die Tendenz ist stark steigend: Laut der Schweizerischen Alzheimervereinigung wird sich die Zahl der dementen Menschen bis in 30 Jahren mehr als verdoppeln. Wie viele Personen mit dieser psychischen Krankheit in Alters- und Pflegeheimen leben, ist unbekannt. Auch deshalb, weil gemäss Alzheimervereinigung etwa die Hälfte der Kranken keine ärztliche Diagnose hat.

Dafür lässt sich auf den Franken genau eruieren, wie tief an Demenz erkrankte Menschen in den Luzerner Heimen für die Abgeltung des erhöhten Betreuungsaufwands zusätzlich in die Tasche greifen müssen. Von den 70 Heimen, die im Verband Curaviva zusammengeschlossen sind, verrechnen 31 sogenannte Demenzzuschläge. Gemäss der öffentlich einsehbaren Taxliste betragen die Zuschläge zwischen 5 und 35 Franken pro Tag. Auch Heime ohne separate Demenzstation verrechnen einen Aufpreis. Kantonsweit gibt es gemäss der Taxliste von Curaviva 404 Betten für Demenzkranke in eigens dafür eingerichteten Abteilungen. Das sind knapp acht Prozent aller Betten in den 70 Heimen. Auch im Kanton Schwyz werden in einigen Heimen Demenzzuschläge erhoben.

Personalbedarf für Betreuung von dementen Menschen ist 30 Prozent höher

Das Zentrum Höchweid in Ebikon gehört mit 123 Betten zu den grösseren Betrieben im Kanton Luzern. 24 Betten sind für Demenzpatienten reserviert, die pro Tag einen Zuschlag von 25 Franken zahlen müssen. Das entspricht rund 10 Prozent der täglichen Aufenthaltskosten, welche die Bewohner übernehmen müssen. Höchweid-Leiterin Marianne Wimmer begründet den Zuschlag mit dem «unbestrittenen Mehraufwand für demente Bewohner. Ich rechne in der Demenzabteilung mit einem rund 30 Prozent höheren Personalbedarf und zusätzlichen Infrastrukturkosten», sagt die vor zehn Jahren zur Höchweid gestossene frühere Pflegefachfrau, die ein Nachdiplomstudium zur Heimleiterin abgeschlossen hat.

Obwohl sie selber Teil einer Organisation ist, die ihren Bewohnerinnen und Bewohnern Demenzzuschläge verrechnet, hat die SP-Kantonsrätin einen kritischen Vorstoss ihres Parteikollegen Andy Schneider zum Umgang mit psychisch kranken Menschen unterzeichnet. Schneider, Bildungsvorsteher von Rothenburg, fragt in seinem Vorstoss, ob ein Demenzzuschlag einer Diskriminierung gleichkomme und sagt:

«Wer dement wird, kann genauso wenig dafür wie für eine andere Erkrankung. Die Zuschläge sind ungerecht.»

Das Thema sei auch deshalb so wichtig, weil immer mehr Menschen an Demenz erkranken würden. Auch Marianne Wimmer findet, wer dement werde, dürfe nicht bestraft werden. «Es gibt Diskussionsbedarf. Darum ist es gut, wenn das Thema nun öffentlich wird», sagt die 58-Jährige – und betont: Die Taxstrategie werde in Absprache mit der Gemeinde als Trägerin festgelegt. Im Zentrum Höchweid werde der Zuschlag seit der Eröffnung der Demenzwohngruppen erhoben und sei aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Eine Alternative zu Demenzzuschlägen wäre eine generelle Erhöhung der Taxen, womit der Zusatzaufwand von allen Heimbewohnern solidarisch mitgetragen würde.

Neuenkirch verzichtet auf Demenzzuschlag

Auf dieses Modell setzt die Gemeinde Neuenkirch, wie Sozialvorsteher Jim Wolanin sagt. «Wir erheben ganz bewusst keine Demenzzuschläge. Und wir haben das auch nicht vor.» Der FDP-Politiker begründet dies damit, dass Demenz nur eine von vielen psychischen Erkrankungen sei, die einen erhöhten Pflege- und Betreuungsaufwand zur Folge hätten:

«Auch die Behandlung von Suchtkranken verursacht Mehrkosten. Es ist nicht logisch, wenn diese solidarisch getragen werden und jene für Demenzpatienten abgewälzt werden.»

Wolanin, Präsident der kantonsrätlichen Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit, wo Demenzzuschläge bisher kein Thema waren, hat Schneiders Vorstoss deshalb mitunterzeichnet und bezeichnet die nun folgende öffentliche Diskussion wie Marianne Wimmer als wünschenswert.

Diskussionsbedarf besteht auch deshalb, weil die aktuelle Situation der Demenzstrategie des Kantons Luzern widerspricht. Im 36-seitigen und vom Gesundheits- und Sozialdepartement herausgegebenen Papier heisst es: «Auf die Erhebung von Demenzzuschlägen wird verzichtet. Die Zusatzkosten für die Betreuung werden solidarisch getragen.» Andy Schneider will in seiner Anfrage nun wissen, was der Kanton unternimmt, um dieses Ziel durchzusetzen.

Kanton analysiert Art und Höhe der Demenzzuschläge

Doch kann der Kanton Luzern seine Strategie überhaupt durchsetzen? Schliesslich hat er gegenüber den Heimen kein Weisungsrecht, ist nicht Träger der Einrichtungen, und er legt auch die Taxen nicht fest. Die Strategie sei tatsächlich nicht verpflichtend, sagen Jim Wolanin und Marianne Wimmer. Dennoch sei sie als Absichtserklärung wichtig, betonen die beiden Gesundheitspolitiker. Eine Tendenz zur Abschaffung der Demenzzuschläge sei nämlich «nicht erkennbar, es ist eher das Gegenteil der Fall», so Wolanin.

In der Tagesstätte Pilatusblick in Horw können an Demenz erkrankte Senioren, die noch wenige körperliche Einschränkungen haben, an einem aktiven Alltag teilnehmen.

Bild: Dominik Wunderli (Horw, 1. September 2020)

Edith Lang, Leiterin der kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft, bestätigt die Zunahme von Demenzzuschlägen in den Alters- und Pflegeheimen. Die Betreuung von Personen mit einer Demenz sei eben keine von der Krankenversicherung anerkannte Pflegeleistung und müsse daher gemäss den geltenden Bestimmungen im Kanton Luzern von den Bewohnerinnen und Bewohnern getragen werden. Laut Lang plant der Kanton aber, die Art und Höhe der Demenzzuschläge näher zu analysieren. Die Ergebnisse sollen dann mit den Gemeinden und Leistungserbringern diskutiert werden mit dem Ziel, einheitliche Rahmenbedingungen auszuarbeiten. Ein Papiertiger sei die Strategie nicht, betont Lang. Sie berücksichtige nämlich nicht nur das Thema Demenz in Alters- und Pflegeheimen, sondern vielmehr im gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem auch die Betreuung von dementen Menschen durch Angehörige eine zentrale Rolle spiele.

Curaviva, der Verband der Pflegeheime im Kanton Luzern, äussert sich auf Anfrage nicht zum Thema. Auch nicht zur Frage, warum die Heime ausgerechnet Demenzzuschläge erheben, nicht aber auch einen erhöhten Betreuungsaufwand für andere psychische Erkrankungen in Rechnung stellen. Die künftige Regelung der Zuschläge werde derzeit vom Kanton überprüft, und eine Absprache mit Curaviva finde in den nächsten Monaten statt, sagt Nadja Rohrer, zuständig für die Kommunikation des Verbands.

Zug setzt seit jeher auf Solidarität, der Aargau seit zwei Jahren auch

Während sich Luzern also vorerst mit einer Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für Demenzzuschläge beschäftigt, haben andere Kantone diese bereits abgeschafft oder sie verzichten bewusst darauf. So der Kanton Zug. Laut Aurel Köpfli, Kommunikationsverantwortlicher der Gesundheitsdirektion, würden die Gemeinden und der Kanton die Haltung vertreten, dass es zum Grundauftrag eines Pflegeheims gehöre, Demenzpatientinnen und -patienten zu betreuen. Es gebe denn auch derzeit keinen Handlungsbedarf, Demenzzuschläge zu erheben.

Handlungsbedarf ortete hingegen der Kanton Aargau, wo etwa ein Drittel aller Heime zwischen 2012 und 2018 Demenzzuschläge erhoben hatte. Grund waren wie im Kanton Luzern die Pflegetarife, welche den Aufwand für die Betreuung dementer Personen nicht decken konnten. Im Januar 2019 jedoch hat der Kanton Aargau ein neues Bedarfserfassungssystem eingeführt, weshalb seither auf die Verrechnung von Zuschlägen verzichtet werden könne, wie Maria Gares von der Kommunikation des Gesundheits- und Sozialdepartements sagt.