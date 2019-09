Am Montagabend ereignete sich auf der Seebrücke in der Stadt Luzern eine Auffahrkollision. Beteiligt waren drei Autos. Die Verursacherin war betrunken.

Am Montagabend ereignete sich auf der Seebrücke in der Stadt Luzern eine Auffahrkollision. Beteiligt waren drei Autos. Die Verursacherin war betrunken.

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall auf der Seebrücke – vier Personen leicht verletzt Am Montagabend ereignete sich auf der Seebrücke in der Stadt Luzern eine Auffahrkollision. Beteiligt waren drei Autos. Die Verursacherin war betrunken.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 17‘000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)

(fmü) Am Montagabend um 21.40 Uhr fuhr eine Autolenkerin vom Bahnhofplatz her auf dem linken Fahrstreifen Richtung Schwanenplatz. Die Ampel beim Schwanenplatz stand auf Rot, weshalb die vor ihr fahrenden Autos anhalten mussten, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Dabei kam es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos, wobei das eine Auto gegen das Heck des vorderen Fahrzeuges geschoben wurde.

Insgesamt wurden vier Personen beim Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Alle konnten das Spital in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Eine bei der Verursacherin durchgeführte Atemalkoholprobe ergab ein Resultat von 2,06 Promille, heisst es in der Mitteilung weiter. Ihr Führerausweis wurde gesperrt. Sie wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 17'000 Franken.