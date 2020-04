Betrunkene verursacht in Littau einen Parkschaden Eine alkoholisierte Frau rammte in Littau bei einem Parkversuch ein anderes Auto. Nun ist sie ihren Fahrausweis los. 22.04.2020, 08.49 Uhr

(stp) Am Dienstagmorgen hat eine betrunkene Frau in Littau einen Parkschaden verursacht. Dies meldete die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, ist bei den Behörden kurz nach 7 Uhr eine Meldung eingegangen, wonach eine Frau versuchte, an der Luzernerstrasse ihr Auto zu parkieren. Dabei fuhr sie gegen einen parkierten Personenwagen und verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Franken.