Betrunkener Autofahrer prallt in Emmenbrücke in eine Strassenlaterne Ein stark alkoholisierter Schweizer ist mit seinem Auto in Emmenbrücke in einen Inselschutzpfosten und in eine Signaltafel gefahren in der Folge in eine Strassenlaterne geprallt. Das Auto fingt sofort Feuer, es entstand hoher Sachschaden. 14.09.2020, 11.09 Uhr

Der 36-jährige Lenker prallte in eine Strassenlaterne, das Auto fing Feuer. Bild: PD

(sok) Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen, um 2 Uhr, auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilt. Ein 36-jähriger Schweizer fuhr mit seinem Auto in einen Inselschutzpfosten und in eine Signaltafel. Danach prallte das Auto frontal in eine Strassenlaterne und fing sofort Feuer. Verletzt wurde niemand, es entstand aber laut Polizeiangaben Sachschaden von 25'000 Franken.