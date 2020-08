Betrunkener Lieferwagenfahrer verursacht Unfall in Buchrain und begeht Fahrerflucht Am Nationalfeiertag kam es auf der Kantonsstrasse von Inwil Richtung Buchrain zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Der Fahrer des Lieferwagens beging nach dem Unfall Fahrerflucht, konnte allerdings in Solothurn von der Polizei gestellt werden. 03.08.2020, 15.44 Uhr

Bei der Einmündung der Schiltwaldstrasse kam es zum Unfall. Quelle: Luzerner Polizei

(pjm) Am Samstag kam es um 10:20 Uhr auf der Kantonsstrasse von Inwil in Richtung Buchrain zu einem Verkehrsunfall. Der Lieferwagen war von Buchrain kommend von der Schiltwaldstrasse in die Kantonsstrasse eingebogen, woraufhin es zur Kollision mit einem Personenwagen kam.