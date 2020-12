Beurkundungsgesetz Im Kanton Luzern sollen die Notariatsgebühren nicht auf Stundentarif umgestellt werden Luzerner Notare sollen weiterhin nicht grundsätzlich nach dem Zeitaufwand entschädigt werden. Dies schlägt der Regierungsrat in der Revision des Beurkundungsgesetzes vor. Der Zeitfaktor solle aber mehr Gewicht erhalten. 16.12.2020, 18.19 Uhr

Die Eingangstür zu einem Notariat. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

(sda) Der Regierungsrat hat am Mittwoch die Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis am 19. März 2021. Ausgearbeitet worden ist die Revision vom Kantonsgericht, weil das Notariatsrecht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt.