Bevölkerungsbefragung Vier von zehn Luzernern sind zufrieden mit der Finanzpolitik des Kantons Der Kanton Luzern wollte es genauer wissen: Wie zufrieden sind die Einwohner mit der Finanzpolitik des Kantons? Eine Befragung gibt nun Antworten Dominik Weingartner 28.05.2021, 10.00 Uhr

Der Kanton Luzern hat zusammen mit der Statistikbehörde Lustat eine vertiefte Bevölkerungsbefragung zur kantonalen Steuer- und Finanzpolitik in Auftrag gegeben. Am Freitag wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Hintergrund der vertieften Befragung ist, dass die Zufriedenheit mit diesem Politikbereich in der Luzerner Bevölkerung in den vergangenen Jahren immer tiefer geworden ist.