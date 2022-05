Bevorstehende Hochsaison Der internationale Tourismus kehrt zurück – Luzern will dabei auch vom Ausland lernen Die Touristenmassen kommen wohl schon bald wieder zurück in die europäischen Städte. Diese wappnen sich mit verschiedenen Massnahmen gegen den Besucheransturm – auch Luzern. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Bert Brugger versucht gar nicht erst, die Lage zu beschönigen:

«Der vergangene Winter war bei uns eine Katastrophe.»

Dem Geschäftsführer von Tourismus Salzburg steckt der harte österreichische Lockdown über Weihnachten noch in den Knochen. Nun aber geht es in der Mozart-Stadt bergauf, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt. Im April erwartet Brugger eine Auslastung der Hotelzimmer von 50 Prozent, im kommenden Sommer von 70 bis 80. «Das sind nicht so schlechte Zahlen.»

Touristen reisen derzeit wieder vermehrt in europäische Städte,

wie etwa nach Salzburg. Symbolbild:

Christian Fischer

Anders als im vergangenen Dezember kennt Salzburg – wie so viele andere europäische Städte – aber eben auch das andere Phänomen: den Übertourismus. Die Einheimischen nervten sich vor Covid-19 über den Andrang von Touristen und über die Reisecars. Die damalige Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler beklagte 2019 im «Handelsblatt»: «Der Stundentourismus zerstört Salzburg.»

Die Stimmung hat sich verändert

Ganz ähnliche Voten vernahm man vor der Pandemie jahrelang auch in Luzern. Die zumeist asiatischen Gruppen, die scharenweise an den Schwanenplatz gefahren wurden, waren vielen Einheimischen ein Dorn im Auge. Mit der Pandemie verschwand dieses Problem vorübergehend – und wird wohl auch dieses Jahr noch mehrheitlich ausbleiben, wie Marcel Perren von Luzern Tourismus ausführt:

«Wir erwarten erst ab Anfang 2023 eine Rückkehr von chinesischen Touristengruppen. Dabei zeichnet sich ein Trend zu kleineren Gruppen ab.»

Perren geht davon aus, dass 2022 knapp 70 Prozent der Logiernächte von 2019 erreicht werden. Der Tourismusdirektor sagt:

«Die Buchungsstände sind aktuell relativ gut. Vor allem der US-amerikanische Markt – für uns der wichtigste ausländische Markt – kommt langsam zurück.»

Die Verschnaufpause für diejenigen, die dem Massentourismus kritisch gegenüberstehen, geht also noch etwas weiter. Perren glaubt aber, dass sich die Einstellung während der Pandemie zumindest bei einigen Einheimischen etwas geändert hat: «Einem grossen Teil wurde bewusst, dass der Tourismus Luzern auch eine grosse indirekte Wertschöpfung gebracht hat. Denn wenn der Tourismus nicht läuft, gibt es viele, die das direkt zu spüren bekommen.» Noch weiter geht der Salzburger Bert Brugger: «Diejenigen, die uns vorher erklärt hatten, wer nicht reinkommen soll, waren während der Pandemie plötzlich froh, dass überhaupt Leute kamen.»

Asiatische Touristen füttern in Luzern Schwäne und Enten. Bild: Roger Grütter

(20. August 2015)

Hunderttausende in den Gassen Venedigs

Doch man muss kein Wahrsager sein, um vorauszusagen, dass es früher oder später wieder zu Konflikten wegen Touristenmassen kommen wird. In Venedig beispielsweise strömten die Massen über Ostern zu Hunderttausenden in die Gassen. Die Tourismusverantwortlichen im In- und Ausland versuchen deshalb weiterhin, die Auswirkungen der Touristenströme in ihren Städten einzuschränken.

In Salzburg gibt es seit 2018 eine Pflicht für Carchauffeure, ihre Fahrzeuge online anzumelden. Dann wird ihnen ein Zeitfenster von je 20 Minuten für das Ein- und Ausladen der Passagiere zur Verfügung gestellt. Weiter will die Stadt die Touristengruppen künftig besser durch die Gassen lenken. So ist laut Bert Brugger vorgesehen, Grenzwerte festzulegen. «Wenn diese erreicht werden, würden wir versuchen zu intervenieren.» So könne etwa der Zugang zu einer Gasse gesperrt werden, auch Einbahnstrassen seien eine Möglichkeit. Festgelegt ist noch nichts, denn momentan müssten zuerst Daten gesammelt und diese auch verstanden werden. «Doch alleine die Tatsache, dass wir Lenkungsmassnahmen treffen wollen, kommt bei der Bevölkerung gut an.»

Qualität vor Quantität

In der deutschen Stadt Heidelberg, die wegen ihrer malerischen Altstadt und dem Schloss bei Touristen beliebt ist, sind ebenfalls neue Massnahmen vorgesehen, wie Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, sagt. So wird die Altstadt mehr und mehr autofrei und es entstehen Busterminals nach dem Vorbild Salzburgs. Für Schiemer ist zudem klar: Der Kontakt mit Reiseunternehmen ist wichtig, um bei grossen Gruppen das Vorgehen abzusprechen, wie und wann diese in die Stadt kommen. «Denn wenn bei uns ein Flusskreuzfahrtschiff anlegt und von dort sämtliche Passagiere gleichzeitig in die Stadt gefahren werden, sind Probleme vorprogrammiert.»

Zwar betont der Heidelberger, dass die Stadt trotz 15 Millionen Gästen pro Jahr nicht an Übertourismus leide – «wir waren schon immer eine beliebte Destination» –, einige Verantwortliche hätten früher aber trotzdem zu wenig an die Infrastruktur gedacht. Schon vor der Pandemie habe man auf nachhaltige Reiseangebote für Heidelberg gesetzt, um Gäste länger zu halten – also Qualität vor Quantität.

«Wichtig ist uns, dass wir unsere Seele nicht verkaufen. Ich möchte als Heidelberger meine Stadt nicht ausliefern an Reiseveranstalter, sodass wir am Schluss zu einem Ramschladen werden.»

Patentlösungen gibt es keine

Luzern beobachtet diese Bestrebungen im Ausland genau, wie Marcel Perren erklärt.

«Es ist wichtig, dass man sich viele Beispiele anschaut. Aber man muss verstehen, dass die Probleme in jeder Stadt leicht anders sind – es gibt keine Patentlösung für den Übertourismus.»

Luzern versuche, die Besucherlenkung zu verbessern. So wolle man die Gäste digital darauf aufmerksam machen, wo sich viele Leute aufhalten. Carchauffeure dürfen am Schwanenplatz seit mehreren Jahren ab 17 Uhr keine Passagiere mehr einsteigen lassen. Das Parkieren am Löwen- und am Kasernenplatz ist zwischen 16 und 20 Uhr nicht gestattet. Zudem hat der Luzerner Stadtrat Ende vergangenen Jahres einen Masterplan vorgestellt, der verschiedene Massnahmen enthält. Die Anzahl Reisecars soll zu Spitzenzeiten reduziert werden, auch Airbnb-Wohnungen sollen stärker reguliert werden.

Die Probleme in europäischen Touristenhochburgen ähneln sich also. So auch die Versuche, diese zu bekämpfen. Und das Ziel ist überall dasselbe: Die Touristenmassen sollen, wenn sie auch nicht ganz verschwinden werden, wenigstens einigermassen eingedämmt werden.

