Bewilligung entzogen Gesundheit der Patienten gefährdet durch Behandlung ohne Maske: Ebikoner Arzt unterliegt vor Kantonsgericht Der Kanton Luzern hat einem Ebikoner Arzt vorsorglich die Bewilligung für die Ausübung seines Berufs entzogen. Zu Recht, urteilt das Kantonsgericht. Christian Glaus 14.04.2021, 17.27 Uhr

Das Kantonsgericht weist die Beschwerde des Ebikoner Arztes ab. Da mildere Massnahmen zu keinem Erfolg geführt haben, sei der vorsorgliche Entzug der Berufsausübungsbewilligung zulässig, heisst es im Urteil vom 12. April, das am Mittwoch publiziert wurde.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport eröffnete mit Verfügung vom 10. Februar 2021 ein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen den Arzt. Gleichzeitig entzog es ihm vorsorglich und mit sofortiger Wirkung die Berufsausübungsbewilligung als Arzt im Kanton Luzern. Dagegen erhob der Betroffene am 1. März Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er verlangte, dass der vorsorgliche Entzug aufgehoben werde. Zudem ersuchte er um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde, was vom Gericht jedoch bereits am 11. März abgelehnt wurde.

Das Kantonsgericht geht in seinem Urteil vom 12. April davon aus, dass der Beschwerdeführer mit dem Verstoss gegen die Hygienemassnahmen die Gesundheit seiner Klientinnen und Klienten gefährdet hat. Das Interesse an einem wirksamen Publikumsschutz sei hoch zu gewichten. Der Beschwerdeführer werde durch die angefochtene Massnahme in seiner beruflichen Entfaltung zwar eingeschränkt. Zudem dürfte der Einnahmenausfall zufolge der beruflichen Einschränkung beträchtlich sein. Allerdings sei bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer bereits mehrere Male die Gelegenheit hatte, die beanstandeten Mängel zu beheben, so das Gericht. Unter diesen Umständen sei der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit ein grösseres Gewicht beizumessen als den wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers.

Daher weist das Kantonsgericht die Beschwerde gegen den vorsorglichen Entzug der Berufsausübungsbewilligung für die Dauer des aufsichtsrechtlichen Verfahrens ab. Das Urteil des Kantonsgerichts ist nicht rechtskräftig. Es kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden.

Über allfällige definitive Massnahmen wird die zuständige Dienststelle im Rahmen des laufenden Aufsichtsverfahrens zu entscheiden haben.